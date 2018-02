Le Iene Show/ Anticipazioni 11 febbraio: il ritorno di Nadia Toffa in tv

Le iene show, anticipazioni 11 febbraio: dopo il malore dello scorso dicembre, Nadia Toffa è pronta a tornare in tv con la nuova stagione dello show di Italia 1.

11 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Nadia Toffa

Dopo una doverosa pausa, oggi, domenica 11 febbraio, in prima serata su Italia 1, tornano in onda Le Iene show. Il programma più irriverente della televisione che, da anni, porta in tv inchieste scottanti, è pronto per una nuova stagione ricca di servizi d’attualità, politica e cronaca. Al timone de Le Iene show della domenica ci sarà Nadia Toffa che, dopo la paura provata per il malore che l’ha colpita lo scorso dicembre e che ha fatto temere per la sua vita, torna finalmente in tv più in forma e combattiva che mai. Accanto a Nadia Toffa ci saranno Nicola Savino, Andrea Agresti, Giulio Golia e Matteo Viviani. Le Iene show, poi, andranno in onda anche ogni mercoledì, a partire dal 14 febbraio, con la coppia formata da Ilary Blasi e Teo Mammuccari e i commenti ironici e pungenti della Gialappa’s Band.

NUOVE INCHIESTE PER LE IENE

Le Iene di Italia 1 sono pronte a portare a conoscenza del grande pubblico realtà difficili anche con inchieste abbastanza scomode. Nella prima parte della stagione, una delle inchieste più importanti portata avanti dal programma di Italia 1 è stata quella sulle molestie sessuali nel mondo del cinema. Sono state tante le testimonianze raccolte dagli inviati de Le Iene che hanno incontrato anche molte ragazze che, in seguito a spiacevoli incontri, hanno abbandonato il loro sogno. Quale inchieste, invece, ci saranno in questa nuova stagione? Non sono esclusi servizi interessanti sui partiti politici a poche settimane delle elezioni politiche del 4 marzo che potrebbero cambiare il futuro dell’Italia.

IL RITORNO DI NADIA TOFFA

La prima puntata della nuova stagione de Le Iene show, in onda questa sera, è particolarmente attesa per il ritorno in tv di Nadia Toffa. Ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni, la Toffa ha raccontato la sua rinascita dopo la grande paura. “Non vedo l’ora, ora sto bene e amo la vita più di prima. Sono la Nadia di sempre rinforzata da una prova di umanità estrema” – ha dichiarato la Toffa che ha poi aggiunto – “mi sono riposata, ho studiato inglese, ho lavorato ai nuovi servizi, sono venuta in redazione e mi sono goduta la mia famiglia, che normalmente vedo molto poco”. E sulla sua prima volta in tv dopo il malore, per salutare il pubblico, dirà: “Le solite cose, come ‘bentornati!’, non ce la faccio a non gridare. Magari farò ancora un ringraziamento a quelli che mi hanno mandato un messaggio di affetto. Poi però… the show must go on…”.

