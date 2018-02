Lorena Bianchetti/ "Perché una donna credente deve essere per forza brutta e con i baffi?" (S'è fatta notte)

Lorena Bianchetti sarà una degli ospiti della puntata di questa sera di di S'è fatta notte, il talk show condotto da Maurizio Costanzo su Rai 1 in seconda serata (ore 00.50)

Lorena Bianchetti, in uno scatto (Archivio)

Sarà Lorena Bianchetti una delle due protagoniste al femminile della nuova puntata di S’è fatta notte, il talk show in seconda serata che andrà in onda su Rai 1 dopo la mezzanotte (ore 00.50), nell’atmosfera soffusa del “bar televisivo” di Maurizio Costanzo. Infatti, oltre a Caterina Bellandi, lo storico giornalista coglierà l’occasione per chiacchierare un po’ con la 44enne conduttrice a autrice originaria di Roma non solo a proposito della sua oramai lunga carriera nel servizio pubblico (da poco ha tagliato il traguardo dei 25 anni a Viale Mazzini e dei 10 anni alla conduzione di A sua immagine, il format di approfondimento religioso del quale è oramai divento il volto più riconoscibile): tra ricordi degli inizi nel campo nel giornalismo ad alcuni excursus sul proprio personale, la Bianchetti porterà anche la testimonianza di una donna che pare essere riuscita a conciliare fede e lavoro non solamente davanti alla telecamere ma anche lontano dai riflettori, in una simbiosi che la vede essere se stessa in trasmissione come nel privato.

IL POST SU INSTAGRAM PER IL 44ESIMO COMPLEANNO

Il nome di Lorena Bianchetti, infatti, è oramai legato indissolubilmente all’esperienza della conduzione di A sua immagine, il rotocalco dedicato al mondo del cattolicesimo e, più in generale, alla religione: infatti, la conduttrice capitolina che proprio in questi giorni (lo scorso 9 febbraio) ha spento 44 candeline e che, come è d’uopo, ha celebrato l’evento anche sui social network (@lorenabianchetti_official) è uno dei personaggi più seguiti dal pubblico di Rai 1, non solo per via di quell’immagine pulita che ben si confà al ruolo di divulgatrice delle tematiche religiose che il suo programma affronta, ma anche perché ha sempre mostrato che si possono trattare certi argomenti senza scadere nei soliti stereotipi o rinforzando l’immagine della donna castigata quando appare in video. Anzi, in una sua recente intervista ha pure dichiarato che lei si sente pienamente parte di quel processo, promosso dalla Chiesa di Papa Francesco, che punta a difendere le donne e ad emanciparle sempre di più.

LORENA BIANCHETTI, "LA DONNA CREDENTE NON E' PER FORZA BRUTTA..."

E, negli ultimi giorni, a far discutere è stata proprio un’altra intervista che Lorena Bianchetti ha concesso al sito de L’Huffington Post e nella quale ha parlato a 360 gradi di televisione, famiglia e del suo impegno “politico” nel difendere quelli che sono, a suo giudizio, i cosiddetti valori non negoziabili. “Vivo con grande passione il fatto di essere considerata uno dei volti della Chiesa” ha detto la conduttrice, non esitando a parlare di una vera e propria “vocazione televisiva” a proposito dei suoi esordi sul piccolo schermo e del richiamo che questo ha sempre esercitato su di lei. E a proposito del suo ruolo di donna credente che parla di fede in tv, la Bianchetti ha ribadito, come già fatto in passato, di “non essere una suora, ma anzi una donna normalissima”, e rievocando anche le prime puntate per A sua immagine, quando si presentò a suo dire con un tubino nero e “qualcuno protestò per il mio look, ma io ho continuato a vestire così: chissà perché c’è l’idea che la donna credente debba essere brutta, con i baffi e pure vecchia?” si è chiesta retoricamente la Bianchetti a margine dell’intervista.

© Riproduzione Riservata.