Michele Montesano, figlio di Enrico/ Chi è il giovane attore: dal Marchese del Grillo al Conte Tacchia

Michele Montesano, il figlio del grande Enrico: assieme al padre ospite a Domenica Live. Chi è il giovane attore teatrale, dal Marchese del Grillo al Conte Tacchia, la sua biografia

11 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Michele Montesano ha seguito le orme del padre diventando un attore. I due, hanno avuto la gioia di lavorare insieme interpretando in teatro "Il Marchese del Grillo". Intervistati in quella occasione dal mattino.it, il celebre attore romano aveva confessato: "Napoli non è la capitale dell'ozio, la trovo sempre più frenetica, dinamica e il Marchese del Grillo si troverebbe molto bene qui, si divertirebbe a fare scherzi. Il rumore nelle metropoli è inevitabile ma a Napoli c'è anche il suono del mare e di qualche bella canzone. Non accade in molte altre città sentire le persone che cantano in strada". Poi l'attore, fa un paragone tra gli attori ed i parcheggiatori abusivi: “Perché - continua Montesano - calchiamo le tavole del palcoscenico in attesa che venga qualcuno a parcheggiarsi in poltrona” In ultimo, padre e figlio prima di entrare in scena, si sono augurati vicendevolmente di vincere e dividersi una vincita al Lotto. Nel 2017 invece, Michele ha interpretato Casanova e, confidandosi con tag24.it, aveva raccontato il suo ruolo: "È un personaggio contemporaneo per tanti motivi, uno su tutti è costituito dal fatto che sia uomo, e in quanto uomo soggetto a passioni, dolori, ecc. Questo credo faccia immedesimare le persone in un personaggio nato nonostante tutto nel 1725".

MICHELE, STESSO "DESTINO" ARTISTICO DEL PADRE

Michele Enrico Montesano non ha certamente bisogno di presentazioni, sia perché porta il nome del celebre padre Enrico, sia perché ha già trovato il suo spazio nel mondo dello spettacolo italiano. Michele è infatti uno dei due figli che l'attore e regista ha avuto grazie al suo matrimonio con la seconda moglie, Teresa Trisorio, e fratello maggiore di Marco Valerio. Dato che i Montesano sono artisti da diversi generazioni, per il giovane figlio dell'attore è stato del tutto naturale affacciarsi allo stesso mondo ed a registrare i primi successi. Molti dei quali lo hanno visto proprio al fianco del padre Enrico, in spettacoli come Marchese del Grillo ed il più recente Il conte Tacchia, che vivrà il suo debutto in anteprima il prossimo 17 febbraio 2018. Nato nell'89, debutta nel mondo del teatro cinque anni fa grazie ad uno spettacolo musicale e familiare che lo vede al fianco del padre e del fratello minore, grazie a C'è qualcosa in te diretto dallo stesso attore romano. In realtà l'esordio di Michele Enrico Montesano avviene quando ha appena due mesi, proprio grazie al padre, un battesimo di fuoco che gli porterà fortuna.

