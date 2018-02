MICHELLE HUNZIKER/ Video, la regina di Sanremo 2018: “Ecco il momento più difficile del Festival..." (Le Iene)

Michelle Hunziker a Le Iene Show: video. La regina di Sanremo 2018: “Mi fate emozionare...”. Le ultime notizie sulla conduttrice svizzera, intervistata dal programma di Italia 1

11 febbraio 2018 - agg. 11 febbraio 2018, 21.41 Silvana Palazzo

Michelle Hunziker a Le Iene Show

Su Italia 1 l'inizio de Le Iene Show è dedicato completamente al Festival di Sanremo 2018 e non può assolutamente tralasciare la regina del Festival e cioè Michelle Hunziker. Questa splendida donna racconta alcune situazioni legate alla kermesse della musica italiana e anche al momento più difficile legato al famoso ''alluce valgo'' che le ha regalato grandi preoccupazioni e che probabilmente la porterà a un intervento chirurgico. Dribbla le domande legate ai personaggi che meno le sono piaciute sia come concorrenti in gara che come ospiti o comici, sottolinea come invece la presenza di Pippo Baudo ha regalato a lei grandissime emozioni. Michelle Hunziker ha parlato anche dei suoi figli e del marito Tomaso Trussardi oltre anche ai suoi momenti compliicatissimi passati, come già raccontato, all'interno di una setta. Michelle ha poi tempo di cantare un pezzo di ''Questo piccolo grande amore'' di Claudio Baglioni e poi regala i suoi migliori auguri per il ritorno di Nadia Toffa. (agg. di Matteo Fantozzi)

"MI FATE EMOZIONARE..."

Dalla Rai a Mediaset: Michelle Hunziker, la regina del Festival di Sanremo 2018, sarà protagonista di un servizio de Le Iene Show. Il programma di Italia 1 ha intervistato la conduttrice svizzera, reduce dall'esperienza sul palco dell'Ariston. Per ora è disponibile solo una breve anticipazione, nella quale Michelle Hunziker ha parlato anche della kermesse canora. «Stanca? Un pochino...», ha dichiarato la moglie di Tomaso Trussardi, che però non ha saputo rispondere alla domanda relativa al segreto della sua bellezza e del suo successo. Di sicuro è consapevole del buon lavoro svolto con Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino: «È andato benissimo...». Durante l'intervista le viene poi regalato un fiore bianco, richiamo alla campagna “Io sono qui” contro la violenza sulle donne che ha anche indossato sul palco dell'Ariston: «Grazie, mi vuoi fare emozionare. Siete cambiati alle Iene. Come mai? Cosa è successo?».

MICHELLE HUNZIKER, LA REGINA DI SANREMO 2018

Il Festival di Sanremo 2018 è terminato, ma sono ancora tante le emozioni che Michelle Hunziker conserva dentro. «Sono andata a letto alle cinque, quando sono arrivata in albergo c'era Celeste, la mia piccolina, con l'occhio vispo che dice “Ciao mamma” e salta sul letto. Per cui non abbiamo dormito... Ma siamo felici», ha raccontato la co-conduttrice della kermesse canora in un video pubblicato su Facebook come pre conferenza stampa. La bella svizzera ha offerto uno scorcio di quotidianità: «Stamattina ho fatto colazione e ho visto il dato: 12 milioni di spettatori. Veramente non ce l'aspettavamo. Tutti noi vi ringraziamo perché anche dal web c'è stato un seguito incredibile. Siamo stanchi ma di una felicità inaudita. È stato un Festival incredibile». Come sempre al suo fianco la sua famiglia: il marito Tomaso Trussardi, le figlie Sole e Celeste, e ovviamente anche Aurora, la primogenita nata dall'unione con Eros Ramazzotti.

