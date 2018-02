NADIA TOFFA, LE IENE/ La sua nuova vita dopo il malore: "Ci sono sfide difficili ma non impossibili"

Nadia Toffa è una persona nuova dopo il malore che l'ha colpita circa due mesi fa. Dalla prossima domenica riprenderà il suo posto a Le Iene, il programma nel quale lavora da nove anni.

Dopo il malore che l'ha colpita circa due mesi fa, Nadia Toffa si sente una persona nuova ed è pronta a ricominciare la sua avventura a 'Le Iene' a partire dalla prossima domenica. Quanto accaduto resterà per sempre nel suo bagaglio personale, anche se lei come abitudine non intende ingigantire la questione. Lo chiariesce lei stessa in un'intervista al Corriere della sera nella quale parla del suo amore per la vita, ma anche dei suoi programmi per il futuro: "Per carattere sono ottimista, sono una abituata a sdrammatizzare e minimizzare, ma posso dire che non ho mai amato la vita come negli ultimi due mesi". Da qui, la sua decisione di riprendere fin da subito la sua avventura nel programma di Italia 1, nel quale collabora ormai da nove anni. Non prima però di avere ringraziato tutti coloro che le sono stati vicini e nei confronti dei quali si sente in dovere di raccontare ciò che è accaduto: "Non vedo l’ora di tornare, la diretta ti dà un’energia unica. Certo è un rientro particolare, diverso dagli altri. Penso che farò un discorso al pubblico, due parole doverose perché non dimentico l’incredibile mare di affetto, anche inaspettato, che ho ricevuto".

Nadia Toffa torna a Le Iene: sorpresa dall'affetto ricevuto

Nadia Toffa procede l'intervista al Corriere della Sera spiegando di essere rimasta colpita dal tanto affetto dimostrato nei suoi confronti, anche da parte di persone con le quali si era scontrata durante alcuni servizi con 'Le Iene'. Spiega infatti di essere rimasta profondamente colpita da due cose in particolare: "Una: i messaggi di affetto del mondo della politica. Molti esponenti politici, anche quelli con cui mi sono scontrata per le mie inchieste, mi hanno mandato tanti messaggi di auguri". L'altro aspetto che l'ha sorpresa è stata la preoccupazione reale che ha visto intorno a sè. Molte volte, si dà spazio alla curiosità per le condizioni di salute degli altri, ma lei ha capito che amici ma anche persone sconosciute temevano davvero per lei: "non c'era morbosità nei confronti di una persona che vive un momento difficile, ma una partecipazione sincera, soprattutto da parte di persone comuni, gente che mi incontra per strada e mi tratta come fossi una loro amica, una di famiglia. È incredibile".

I nuovi progetti per 'Le Iene'

Ora che sta bene, Nadia Toffa è molto felice di poter tornare a 'Le Iene' e si prepara ad una nuova avventura piena di energia. Sono tante le idee che ha già in mente e che ripartiranno dai temi a lei cari quali la violenza sulle donne, l'ambiente, l'inquinamento a Trieste e Taranto. Il suo punto di partenza sarà sempre lo stesso ovvero lo scarso rispetto per la legge anche quando si parla di ricerca scientifica. La conduttrice precisa a tal proposito: "Chiariamo: io e Le Iene non siamo contro la ricerca scientifica. Anzi. Con i miei servizi ho semplicemente evidenziato come le norme di legge non siano state rispettate. È la legge che dice cosa si può fare o non fare. Non io". E non poteva mancare uno sguardo all'inevitabile cambiamento avvenuto dopo la malattia: "Ora ho un senso di gratitudine per la vita che spero di non perdere e non dare mai per scontato. Ci sono sfide difficili ma non impossibili. Ma è bello essere al mondo".

