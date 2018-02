Nadia Toffa, ha avuto il cancro/ Video: “Per questo ho avuto quel malore”. E si commuove in diretta a Le Iene

Nadia Toffa, ha avuto il cancro: video Le Iene. “Per questo ho avuto quel malore”. E si commuove in diretta. Le ultime notizie sulla giornalista, tornata a condurre il programma di Italia 1

11 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Nadia Toffa torna a Le Iene e lo fa rivelando la natura della sua malattia: «Ho avuto un cancro». La giornalista ha raccontato i suoi ultimi due mesi, fatti di cure dopo una operazione. «Prima ho fatto l'intervento, poi la chemioterapia e la radioterapia. L'intervento ha tolto interamente il tumore, ma poteva esserci una piccola cellula rimasta e quindi ho seguito i consigli del medico e ho seguito le cure previste». Ora però tutto è finito: «Il 6 febbraio ho finito la radio e la chemio». Al suo fianco Nicola Savino e Matteo Viviani, scioccati durante il racconto. «Non lo sapeva nessuno», ha aggiunto Nadia Toffa, che ha deciso di rivelare tutto al pubblico per quel rapporto di sincerità che c'è sempre stato. «Sono molto emozionata, non è facile», ha proseguito prendendosi ogni tanto del tempo per non farsi travolgere dall'emozione. Qualche lacrima però l'ha tradita. «La fortuna è stata proprio che dopo lo svenimento ho fatto un accertamento, un check-up completo». Ora però sta benissimo: «E rispetto a quello che mi è successo penso non ci sia assolutamente niente di cui vergognarsi, anzi. Ho solo perso qualche chilo, non mi vergogno neanche del fatto che sto indossando una parrucca, questi non sono i miei capelli». Non è mancato un monito contro le false cure e chi millanta guarigioni alternative: «Le uniche cure contro il cancro sono la chemio e la radio. Poi ci sono altre cose che contano: il buonumore, lo stile di vita... Ma non c'è altro che possa curarti che non siano la chemio e la radio».

NADIA TOFFA HA AVUTO IL CANCRO: IL RACCONTO A LE IENE

Tutti senza parole durante il racconto di Nadia Toffa. La giornalista de Le Iene ha lottato contro il cancro in questi mesi, quel male di cui tanto si è occupata nei servizi realizzati per il programma di Italia 1. «Anche su consiglio dei medici ho affrontato questa cosa mettendoci tutta la mia carica per curarmi. Tutte le mie energie erano lì, ora meritate di sapere», ha raccontato dal balcone de Le Iene. Non sono mancati comunque i momenti difficili: «Quando vedi le prime ciocche di capelli che ti rimangono in mano è un momento molto forte. Mi è venuta in mente Gabriella, la bambina di Taranto che mi aveva raccontato di quanto avesse sofferto quando le erano caduti i capelli dopo che si era ammalata». A lei ha rivolto un ringraziamento: «Se ce la fa uno scricciolo come te, allora ce la posso fare anch'io!». E poi si è detta orgogliosa di sapere cosa hanno provato le persone che per anni combattevano il cancro che lei ha intervistato, dalla Terra dei fuochi all'Ilva di Taranto. A nome dei malati di cancro ha fatto poi un appello: «Spesso per rispetto si tende ad avere una certa delicatezza con la persona che ha avuto un cancro. Invece vi chiedo normalità: continuate a prendermi in giro, a fare tutto come se non fosse successo niente, perché senza volerlo potreste farmi del male. Anche a voi che mi incontrate per strada: trattatemi come sempre, anche criticandomi se lo ritenete. Non trattateci da malati, noi malati di cancro siamo dei guerrieri, dei fighi pazzeschi!». Clicca qui per il video del racconto di Nadia Toffa a Le Iene.

