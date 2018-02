PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 11 febbraio 2018: Scorpione voglia di cambiare e gli altri segni?

Oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 11 febbraio 2018: Scorpione voglia di cambiare subito. Leone in recupero, Sagittario la svolta. Tutte le previsioni segno per segno

11 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 11 FEBBRAIO 2018

E' ora arrivato il momento di andare ad analizzare l'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele segno per segno. Lo facciamo partendo dai segni di Gemelli e Sagittario. I Gemelli iniziano ad annullare i trascorsi tristi di quest'ultimo 2017 ormai se li sono davvero lasciati alle spalle per poter reagire e pensare al presente. Tra l'altro, c'è una grande speranza per i sentimenti, quindi non si deve rimanere chiusi in casa, bisogna cercare anzi di mettersi in gioco. Bisogna fare in modo di non lanciarsi in relazioni impossibili. Il Sagittario ha le stelle favorevoli in questa domenica, ci si libera di un peso che si stava opprimendo grazie ad un incontro. Tra l'altro in questa giornata può capitare l'impensabile, quindi non bisogna sottovalutare le nuove proposte. Attenzione però a ritrovarsi di fronte a delle scelte che possono portare a vivere situazioni complicate e non semplici da gestire.

STELLE IMPORTANTI PER IL SAGITTARIO, SEGNI IN CRESCITA

Voltiamo ora pagina e andiamo a vedere i segni zodiacali che sono in crescita secondo quanto raccontato dall'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. I Pesci hanno vissuto alcuni giorni nervosi che hanno regalato delle complicazioni ma che oggi li vedrà protagonisti assoluti di un grande e prima impensabile recupero. E' comunque consigliato di non lavorare oggi per cercare di recuperare al cento per cento tutte le energie dopo un periodo in cui non sempre le cose sono andate come dovevano. Nonostante ci sia un po' di tristezza nell'animo del Leone questa è una giornata gentile che porta a recuperare un po' di forze. Stelle favorevoli anche per il Sagittario che si lascia alle spalle un sabato non di certo fatto di emozioni e di grandi risultati. Domenica nel segno dell'Acquario che in amore si ritrova a vivere delle situazioni nuove, ma coinvolgenti e soprattutto molto positive. Qualcosa può cambiare in meglio già nelle prossime ore.

SCORPIONE VOGLIA DI CAMBIARE

Iniziamo con l'analisi dell'oroscopo di oggi, domenica 11 febbraio 2018, dai segni top e flop di quanto raccontato da Paolo Fox a LatteMiele. Dubbi sul futuro per i nati sotto il segno della Bilancia. Ora sembra davvero tutto più incerto e ci si sente pronti ad affrontare le difficoltà solo se sorretti dalla mano di qualcuno a cui si vuole bene. Fase di transizione e di certo non al top per lo Scorpione che ha bisogno di uno stravolgimento per tornare a sognare concretamente. C'è voglia di cambiare e questo è almeno un segnale incoraggiante. Il Capricorno invece è quello che si trova a vivere la giornata migliore, pronto a portare a casa risultati grazie alla determinazione e alla voglia di fare. Stessa sensazione che provano i Pesci pronti a recuperare dopo alcuni giorni che sono stati quanto meno complicati da spiegare. Ora però si volta pagina e si può trovare il modo per fare strada.

