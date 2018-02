RAPIMENTO E RISCATTO/ Su Rete 4 il film con Russel Crowe (oggi, 11 febbraio 2018)

Rapimento e riscatto, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 11 febbraio 2018. Nel cast: Russell Crowe e Meg Ryan, alla regia Taylor Hackford. La trama del film nel dettaglio.

11 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in seconda serata su Rete 4

NEL CAST RUSSELL CROWE

Rapimento e riscatto, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 11 febbraio 2018 alle ore 23.15. Una pellicola cinematografica di genere azione, thriller e drammatica del 2000 che è stata diretta dal regista e produttore Taylor Hackford. A recitare nel ruolo dei personaggi principali ci sono due attori di grande spessore, sono la bella statunitense Meg Ryan e l'affascinante neozelandese Russell Crowe. Entrambi gli attori hanno ricevuto la nomination al "Blockbuster Entertainment Award" per le categorie "miglior attore e miglior attrice in un film di suspense". La prima edizione del "Blockbuster Entertainment Award", evento annuale molto prestigioso dedicato al mondo del cinema e della musica, risale al 1994 e si svolta regolarmente fino al 2001. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

RAPIMENTO E RISCATTO, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

L'ingegner Peter Bowman (David Morse) vive con sua moglie Alice (Meg Ryan) in una piccola città dell'America del Sud che si chiama Tecala. Il suo è un lavoro di responsabilità che al momento lo vede impegnato nella realizzazione di una nuova diga. Una mattina, mentre sta andando a lavorare, incontra una processione che lo costringe a cambiare la strada che percorre abitualmente. Bowman si imbatte in un posto di blocco disposto dai guerriglieri dell'ELT "esercito di liberazione di Tecala", viene fermato, rapito e trascinato con la forza in un rifugio nascosto tra le montagne. L'incarico di trattare con i rapitori viene affidato a Terry Thorne (Russell Crowe), un uomo di grande esperienza militare grazie agli anni di servizio prestati nell'esercito britannico. Terry deve cercare a tutti i costi di far liberare Bowman affinché possa fare ritorno a casa il prima possibile, ovviamente sano e salvo. Comincia quindi una trattativa impegnativa e snervante con i guerriglieri, un uomo di nome Marco fa da portavoce per conto dell'ELT. La prima richiesta dei rapitori è assurda, si tratta di cinque milioni di dollari, un cifra impossibile da prendere in considerazione. La negoziazione va avanti fino a quando Thorne, grazie alla sua bravura, porta la richiesta di riscatto ad una cifra comunque ragguardevole ma molto più ragionevole, 650.000 dollari. Per tutto il tempo della trattativa, Terry trascorre molto tempo insieme ad Alice, la moglie di Bowman e si innamora di lei. Intanto Peter, prigioniero nel rifugio in montagna, conosce un missionario tedesco, di nome Eric Kessler (Gottfried John), come lui catturato dai guerriglieri e tenuto recluso da oltre un anno e mezzo. I due studiano un piano e provano a fuggire insieme. Eric riesce a scappare e quando ha l'occasione di conoscere Thorne ed Alice, Kessler racconta loro del piano di fuga e della probabilità che Peter, essendo rimasto indietro, sia stato ucciso. A questo punto mostra ai due una mappa molto particolareggiata del luogo in cui era stato prigioniero insieme a Peter. Terry non crede che Peter sia morto e spera ancora di salvarlo, quindi va a cercare Marco, gli chiede notizie di Peter e viene a sapere che l'ingegnere è ancora vivo. Insieme al suo commilitone Dino (David Caruso), anch'egli giunto a Tecala per trattare con l'ELT la liberazione di un ostaggio, Terry organizza una vera azione militare per ritrovare Bowman. Il piccolo commando riesce nell'impresa e vengono salvati tutti e due gli ostaggi. Finalmente Peter ritorna a casa dopo tre mesi di prigionia, felice di poter riabbracciare Alice.

