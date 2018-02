SANREMO 2018 / Video replica finale: il trionfo di Ermal Meta e Fabrizio Moro, Annalisa terza

Sanremo 2018: ha vinto la coppia formata da Ermal Meta e Fabrizio Moro. Secondo posto per Lo Stato Sociale, Annalisa si accontenta del terzo piazzamento.

Sanremo 2018

La sessantottesima edizione del Festival di Sanremo manda in paradiso la coppia Ermal Meta - Fabrizio Moro. Un successo voluto, sognato e meritato. Il duo aveva persino rischiato la sospensione per presunto plagio, ma alla fine l'allarme è rientrato e la strada verso la vittoria finale è apparsa spianata. L'ultima serata ha sfiorato la durata di cinque ore: è stata una lunga maratona che non ha riservato grosse sorprese ad eccezion fatta di un Ornella Vanoni rimasta fuori dal podio. Ermal Meta e Fabrizio Moro alzano il primo premio grazie ad una canzone impegnata, capace di entrare nei cuori degli ascoltatori e della critica. Di seguito il resto della classifica finale: Ron, Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico, Max Gazzè, Luca Barbarossa, Diodato e Roy Paci, The Kolors, Giovanni Caccamo, Le Vibrazioni, Enzo Avitabile e Peppe Servillo, Renzo Rubino, Noemi, Red Canzian, Decibel, Nina Zilli, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Mario Biondi, Elio e le storie tese. Durante l'annuncio della graduatoria non sono mancate, ovviamente, le critiche e il brusio da parte del pubblico presente in sala, che evidentemente non ha gradito alcune esclusioni.

Lo Stato Sociale sfiora la vittoria, Annalisa centra il podio

Al secondo posto Lo Stato Sociale, che ha provato a ricalcare le orme di Francesco Gabbani, portando all'Ariston non uno scimmione ma una ballerina ultra ottantenne che ha fatto impazzire il teatro. Sul web Lo Stato Sociale ha fatto il boom, tanto da meritare l'ingresso tra i finalisti. Il gruppo era accreditato per insidiare Ermal Meta e Francesco Moro, ma alla fine ha prevalso il brano Non mi avete fatto niente. Soltanto un terzo posto, invece, per Annalisa. Giunta alla sua quarta partecipazione a Sanremo, si è dovuta ccontentare del podio. Il suo sguardo è sembrato leggermente deluso a fine serata, forse pensava che questa potesse essere la volta giusta per portare a casa il Festival di Sanremo. Così non è stato, ma il suo brano Il Mondo Prima di Te è un brano comunque degno di nota. Non quanto la sua voce, estremamente avvolgente e colma di emozioni. Siamo sicuro che Annalisa si toglierà grandi soddisfazioni in carriera, la strada ormai è tracciata. La classifica, valutando esclusivamente lo spessore delle tre canzoni finaliste, può comunque ritenersi equa.

Ron e Ornella Vanoni si consolano con gli altri premi

Ron si è aggiudicato il Premio Sala Stampa - Ariston Roof. e non ha nascosto la gioia davanti alle telecamee di Rai Uno: “Questa canzone ha preso aria, la gente può goderne e questa è la cosa bella”. Lo Stato Sociale ha conquistato la Sala Stampa, mentre Ornella Vanoni porta a casa il Premio Sergio Endrigo per la migliore interpretazione, malgrado la piccola gaffe al momento dell'annuncio: "Di che premio si tratta?". Gioia per Mirkoeilcane che grazie al miglior testo vince il Premio Sergio Bardotti. Tornando ai big, Max Gazzè vince il Premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione. Per Ermal Meta e Fabrizio Moro, oltre alla vittoria del Festival di Sanremo 2018, arriva anche il Premio Tim Music. "Non ci aspettavamo di arrivare fino a qui. Abbiamo riscontrato un amore enorme” ripetono all'unisono prima della chiusura. Un 2018 indimenticabile per la coppia.

