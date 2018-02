SEX AND THE CITY/ Kim Cattrall minaccia Sarah Jessica Parker: stai lontana da me

Guerra tra le ex protagoniste della serie televisiva Sex and the city Kim Cattrall e Sarah Jessica Parker resa pubblica con un post della prima dopo la morte del fratello

11 febbraio 2018 Paolo Vites

Kim Cattrall e Sarah Jessica Parker

In fondo avrebbe potuto essere un episodio, magari un po' amaro, dell'arcinota serie televisiva Sex and the City che ha spopolato sulle televisioni di tutto il mondo. Quella serie che aveva per protagoniste quattro donne newyorchesi emancipate, sesso libero, amanti a profusione e rapporti sempre in frana con l'altro sesso, cioè l'esaltazione della donna moderna, liberal, che ha conquistato la sua libertà (?). Il tema dell'episodio avrebbe potuto essere: amiche per finta, nemiche nella realtà. Perché se Kim Cattrall e Sarah Jessica Parker e le altre due erano amiche per la vita sul set, in realtà tutte odiavano a morte Sarah tanto che per girare gli episodi questa doveva prendere una casa in affitto da sola perché le altre non la volevano vicina. Bisogna dire che meriterebbero un Oscar per aver saputo fingere così bene sul set. Samantha contro Carrie dunque.

In occasione della morte improvvisa del fratello della Cattrall (55 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione di campagna dopo essere scomparso per alcuni giorni; non si sanno ancora le cause della morte, potrebbe trattarsi di un malore improvviso, anche se ci sono sospetti in quanto era sparito senza portafoglio e chiavi della sua casa in città e anche il cellulare) questa, dopo aver diffuso un post in cui ringraziava tutti per le condoglianze, incluse le colleghe di Sex and the City, ne ha pubblicato un o furioso scritto a lettere giganti che dice: Mia madre oggi mi ha chiesto: “Quando quell’ipocrita di Sarah Jessica Parker ti lascerà in pace?”. Il tuo continuo cercare di metterci in contatto è solo un doloroso segno della tua crudeltà di oggi e di allora. Lo dirò di nuovo chiaramente se ancora non l’ho già fatto abbastanza. Tu non sei la mia famiglia. Non sei mia amica. Ti scrivo per dirti per l’ultima volta di smettere di sfruttare la nostra tragedia per ricostruire la tua immagine di “brava ragazza”». Cose brutte, ma che dicono ancora una volta, se ce en fosse bisogno, di quanto in televisione sia tutto falso e che la vita vera diventa pura finzione. Tutto perché Sarah Jessica Parker voleva fare troppo la protagonista, pare. E dire che questa aveva sempre smentito le voci che dicevano che le quattro attrici si odiassero sul set. Inutile dire che un Sex and the city 3 non ci sarà mai, anche perché per quanto si trucchino bene, le nostre hanno superato o stanno per superare i 60 anni di età, diciamocelo.

