SPICE GIRLS, LA REUNION/ Victoria Beckham smentisce la tournée: "E' stato fantastico vedere le ragazze, ma..."

Contrariamente a quanto affermato negli ultimi giorni, le Spice Girls non hanno in programma alcuna reunion. Ecco la smentita rilasciata da Victoria Beckam a...

11 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Spice Girls (Instagram)

A distanza di pochi giorni dall'annuncio di una possibile reunion delle Spice Girls, il sogno di tanti fan si infrange con la smentita rilasciata proprio da una delle protagoniste più amate della girl band, stiamo parlando di Victoria Beckham, che ai microfoni di Vogue ha smentito tutte le voci sulla tournée attesa per la prossima estate. L'amata Posh Spice, raggiunta dalla nota rivista nel corso della sfilata alla James Burden House (una palazzina storica di New York che ospita la scuola cattolica Sacred Heart, frequentata da Lady Gaga), ha infatti confermato di non avere in programma alcun tour nei prossimi mesi così come le sue ex compagne di avventura, distruggendo così tutti i sogni di chi, da quasi vent'anni, sogna di poter rivedere assieme le ragazze più speziate della della musica. Ad alimentare la speranza dei milioni di fan in tutto il mondo, una recente immagine condivisa dalla band, supportata dalla notizia rilasciata da TMZ su una ormai imminente tournée estiva fra Regno Unito e Stati Uniti.

"CI SIAMO SCAMBIATE TANTE IDEE"

A vent'anni dalla separazione di una delle band più amate degli ultimi decenni, un'altra delusione travolge i tantissimi fan sparpagliati in tutto il mondo: le Spice Girls, contrariamente a quanto annunciato negli ultimi giorni, non hanno alcuna intenzione di riunirsi. A scatenare i rumors su una possibile reunion l'immagine che la scorsa settimana ritraeva Emma Bunton, Melanie Brown, Geri Halliwell, Melanie Chisholm e Victoria Beckham ancora insieme, apparentemente pronte ad annunciare ai loro numerosissimi follower un nuovo progetto di tipo musicale. Il chiacchieratissimo scatto, però, non sarebbe il simbolo di un ritorno sulle scene, così come di recente ha confermato Victoria Beckam ai microfoni di Vogue: "E' stato fantastico vedere le ragazze. Bellissimo vederle tutte assieme. Ci siamo scambiate tante idee". Con le sue dichiarazioni, pubblicate oggi dall'agenzia Ansa, la Posh Spice non ha però negato categoricamente la possibilità di un ritorno sulle scene, lasciando aperto un piccolo spiraglio per i fan più accaniti: "Questo non significa che una reunion non si farà mai"

