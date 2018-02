Sabrina Impacciatore, Sanremo 2018/ La caduta virale, Video: dopo una settimana di corsa perde l'equilibrio

Sabrina Impacciatore, dopo aver sceso le scale del Teatro Ariston di Sanremo, l'attrice romana cade per terra perdendo l'equilibrio: il video è già virale.

11 febbraio 2018 Valentina Gambino

Sabrina Impacciatore, la caduta a Sanremo

A pochi minuti dalla proclamazione del vincitore del Festival di Sanremo 2018, Sabrina Impacciatore è arrivata sul palcoscenico del Teatro Ariston e, per concludere la serata in grande stile è ruzzolata per terra scivolando su tacchi molto alti. Una volta giù, i conduttori l’hanno aiutata a rialzarsi tra le risate del pubblico. La simpaticissima attrice romana è stata tra le protagoniste indiscussa del Dopofestival (al fianco di Edoardo Leo) e così, quando si è presentata sulle scale con l'abito pomposo, chiunque ha - scherzosamente - temuto il peggio. Se Michelle Hunziker durante le serate non ha avuto nessuna incertezza, per la Impacciatore è andata male. E così, dopo essere scesa in preda alle incertezze, non è riuscita a stare in equilibrio cadendo vistosamente in terra. Dopo la caduta, l'attrice ha dovuto ricorrere al premuroso intervento di Michelle Hunziker, Pierfrancesco Favino e Claudio Baglioni per "liberarla" dal tacco rimasto incastrato all'interno del vestito. Una scena che, in pochi attimi è naturalmente divenuta virale.

Il Festival di Sabrina

"Il Festival è quella storia per cui giorno-notte-mattina-alba-sera non dormi più. Appartiene a quelle esperienze in cui sei come dentro una lavatrice che non smette la sua centrifuga. E vorresti tornare al riparo. In un luogo di pace fermo, sicuro. Tipo la pancia di tua madre", queste le perle sciorinate da Sabrina Impacciatore durante la settimana dedicata al Festival di Sanremo e la sua intervista a Vanity Fair. Ma non finisce qui. Tra le altre frasi degne di nota, anche: "Avere una natura schizofrenica come la mia significa essere abitati da molte entità. Una specie di condominio dove purtroppo non si trova amministratore". Protagonista nel ruolo di "disturbatrice" del Festival, attualmente è in onda con "Immaturi - La serie" sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, l'attrice si è portata a casa un bagaglio non indifferente di punti simpatia. Eccovi a seguire, la clip diventata virale della sua caduta sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo.

