Silvia Notargiacomo/ Chi è la fidanzata di Ermal Meta: “Ha la pazienza di sopportarmi”

Silvia Notargiacomo, chi è la fidanzata di Ermal Meta: “Ha la pazienza di sopportarmi”, ha dichiarato il cantante di origine albanese. Le ultime notizie e curiosità sulla coppia

11 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Silvia Notargiacomo, la fidanzata di Ermal Meta (Foto: da Facebook)

C'è una donna con la quale Ermal Meta sta condividendo la gioia per la vittoria del Festival di Sanremo 2018. Si tratta della fidanzata Silvia Notargiacomo. A “rapire” il cuore del cantante nato a Fier, in Albania, è stata la speaker di RTL. I due hanno dunque in comune la passione per la musica, anche se vissuta con prospettive diverse. Silvia, coetanea di Ermal Meta, da ragazzina giocava a fare la speaker. Nel 2011 raggiunge un bel traguardo: viene inserita nella commissione giovani del Festival di Sanremo accanto a Gianni Morandi. In passato il cantante ha svelato una grande qualità della sua fidanzata: «Ci vuole una gran pazienza per sopportarmi e la mia fidanzata in questo è unica. La mattina sono insopportabile, ma per fortuna il mio modo di litigare è il silenzio». Silvia Notargiacomo, con cui Ermal Meta ha una storia da nove anni, è la sua musa ispiratrice. Pare che le abbia dedicato diverse canzoni.

SILVIA NOTARGIACOMO, LA MUSA DI ERMAL META

Ermal Meta non parla molto della sua vita privata, essendo molto riservato, ma in alcune interviste aveva spiegato che l’amore gioca un ruolo centrale nella sua vita e quindi indirettamente anche di Silvia Notargiacomo. A proposito del suo cuore ai microfoni del settimanale Chi aveva dichiarato che era «ben alimentato». In un’intervista rilasciata poi ad un altro settimanale, F, aveva parlato della sua partner, definendola «unica per la sua immensa lealtà e per il fatto che mi sopporta». Prima non si sapeva ancora chi fosse, ora si sa che si tratta di Silvia Notargiacomo. La sua presenza gli sta portando molta fortuna… I due hanno vissuto insieme a Bari, dove Ermal Meta viveva con la madre, una violinista professionista, il fratello e la sorella. Qui la fidanzata è diventata una talentosa pittrice, poi ha firmato un contratto con Rai Radio 1 fino ad arrivare alla collaborazione con il Teatro Sistina di Roma con Fiorello. Oggi collabora con RTL e Radio Zeta, da qui il trasferimento a Milano.

© Riproduzione Riservata.