TERESA TRISORIO, MOGLIE DI ENRICO MONTESANO/ Quel passato negli studi Rai ad ‘esorcizzare’ i camerini

Teresa Trisorio, moglie di Enrico Montesano: la donna che più di tutte ha accompagnato e segnato i successi del marito, e quel passato negli studi Rai ad esorcizzare i camerini di Fantastico

11 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Teresa Trisorio ed Enrico Montesano (Facebook)

Enrico Montesano sarà tra i protagonisti indiscussi di Domenica Live. Tra i ricordi, anche Teresa Trisorio, attuale moglie sposata nel 1992. Nel corso di una intervista del 1996 per Repubblica, l'attore parlava proprio di ex e figli, pubblicizzando "Pazza famiglia due". Cinque figli per lui, avuti da tre donne diverse, come si vivono queste cose insieme? "Dipende tutto dalla maturità e dalla civiltà della ex partner, se accetta o no che il suo ex marito o ex compagno si è creato una nuova famiglia, se riesce a farsene una ragione. Se di fatto impedisce ai suoi figli di frequentare la nuova famiglia, fa soltanto del male ai bambini. E purtroppo questo accade molto spesso", aveva precisato l'attore. Poi Montesano aveva parlato di fine delle relazioni, cercando anche di sdrammatizzare: "Finito l’amore, la parola d' ordine diventa: alimenti. Se lei non accetta una liquidazione l’ex marito paga in eterno. Altro che pensione: io sono meglio dell' Empals. E guai a tardare: se sgarro arriva la lettera dell’avvocato, in cui mi si chiedono gli arretrati, più gli interessi, più l’adeguamento Istat. E io naturalmente pago. Anche perché guadagno".

LA MOGLIE DI MONTESANO FARA' UNA SORPRESA DALLA D'URSO?

Nella grande festa di casa Montesano oggi a Domenica Live non potrà mancare qualche riferimento a lei, la donna fondamentale per tutti i grandi successi umani e professionali del mitico Enrico Montesano, quantomeno l’ultima che saldamente è resistita! Montesano ha avuto infatti tre mogli e sei figli, due dei quali grazie al suo matrimonio con Teresa Trisorio. La donna darà infatti alla luce Michele Enrico e Marco Valerio, che da grandi seguiranno le orme del padre nello spettacolo. Le nozze fra la Trisorio e Montesano avvengono nel '92, quando la donna è ormai divorziata da tempo dal primo marito e tre anni dopo la nascita del primogenito della coppia. Moglie e manager, avrà un ruolo centrale sia nella vita che nella professione di Montesano e sono in molti a ricordarla mentre esorcizza gli studi di Fantastico da una presunta presenza oscura. Siamo a fine degli anni '90, ma il gesto della Trisorio le permette di conquistare l'attenzione della stampa nazionale. La donna infatti, sottolinea un articolo di Adnkronos di quel periodo, ha richiesto che venissero cosparsi otto kg di sale sia nello studio che nei camerini. La Trisorio ha forse il merito di aver accompagnato Montesano per un periodo più lungo rispetto alle altre due mogli dell'attore. In prime nozze l'artista ha infatti sposato la stilista Marina Spadafora, che gli ha dato il primo figlio, Mattia, e in terze nozze Tamara Moltrasio, madre di Tommaso, Oliver e Lavinia.

