Teresanna Pugliese contro Mercedesz Henger/ Lite e pianto in diretta: “Sei come quelli che mi bullizzavano!”

Teresanna Pugliese contro Mercedesz Henger: lite e pianto in diretta tv a Domenica Live. L'ex di Francesco Monte accusa Eva, la figlia le risponde a tono.

11 febbraio 2018 Emanuela Longo

Eva e Mercedesz Henger

Epica lite, quella andata in scena oggi a Domenica Live durante il confronto sull'affaire droga all'Isola dei Famosi. Ad intervenire è stata anche Teresanna Pugliese, ex fidanzata di Francesco Monte, che ha condannato sia il comportamento dell'ex naufrago - ammesso che sia vero - sia quello di Eva Henger. "Lei non era nella posizione di poter fare una morale", ha spiegato Teresanna, scatenando l'ira della figlia dell'ex pornoattrice, Mercedesz Henger. "In vita tua non hai mai sbagliato?", ha domandato la giovane figlia scesa in campo già da giorni in difesa della madre, attaccata sui social e non solo per aver detto la (presunta) verità su quanto accaduto in Honduras. Teresanna, di contro, ha spiegato di non avere nulla contro la madre e quindi di non averla definita una persona ingiusta. "Io credo che lei possa dire quello che pensa ma non è nella posizione, oggi, per fare una morale!", ha ribadito l'ex tronista, rilanciando: "Io non mi metto nuda davanti alle telecamere".

TERESANNA PUGLIESE CONTRO MERCEDESZ HENGER A DOMENICA LIVE

Sono state le sue ultime parole a sollevare l'ira di Mercedesz Henger, intervenuta a Domenica Live in difesa della madre. "Sei come tutti i ragazzini che mi bullizzavano a scuola", ha replicato la giovane, piena di rabbia dopo le parole dell'ex di Francesco Monte. Gli animi, a quel punto, si sono scaldati oltre ogni limite, con le accuse di Mercedesz rivolte all'ex protagonista di Uomini e Donne e la replica di quest'ultima che ha ribadito di non avere nulla contro la madre ma senza fare un passo indietro rispetto alle sue precedenti dichiarazioni: "se si è messa nuda davanti a tutti non credo sia nella posizione di fare la morale". Eva, a detta della figlia, oggi sarebbe una donna del tutto diversa rispetto a quella del passato. In difesa della Henger anche Vladimir Luxuria che ha definito quanto accaduto nel suo passato ormai sepolto da tempo. Barbara d'Urso, di contro, ha ritenuto opportuno rimproverare Teresanna per il suo intervento: "E' come uno che viene arrestato per un furto, paga, sconta la pena e poi non gli diamo lavoro per il suo passato! Ognuno ha il diritto di rifarsi una vita".

