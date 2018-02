UOMINI E DONNE/ La rivelazione di Mariano Catanzaro a Maria De Filippi (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni e news trono classico: Mariano Catanzaro si lascia andare ad una rivelazione inaspettata che spiazza Maria De Filippi: la reazione di Queen Mary.

11 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Mariano Catanzaro

Mariano Catanzaro è il nuovo, grande protagonista del trono classico di Uomini e Donne. Dopo aver corteggiato, senza successo, prima Valentina Dallari e poi Desireè Popper, Mariano è tornato nello studio di Uomini e Donne come tronista. Sin dalla prima puntata si è fatto immediatamente notare spaccando il pubblico: da una parte c’è chi ha accolto con gioia il suo arrivo sul trono per la sua capacità di movimentare il tutto. Dall’altra parte, però, c’è anche chi non ha gradito il modo con cui si è rapportato alle ragazze sottoponendole ad una serie di prove che hanno letteralmente spaccato l’opinione pubblica. Il trono di Mariano è appena cominciato ma è evidente che la sua presenza abbia portato un po’ di energia nel trono classico. Ad oggi, è ancora presto per dire chi sia la ragazza preferita del tronista napoletano che, tuttavia, apprezza molto Federica che è anche un’amica di Nicolò. Nel corso dell’ultima registrazione del trono classico, però, Catanzaro ha fatto parlare di sé per una clamorosa rivelazione fatta a Maria De Filippi.

LA RIVELAZIONE DI MARIANO CATANZARO A MARIA DE FILIPPI

Come svela il Vicolo delle News, Mariano Catanzaro ha rivelato a Maria De Filippi di aver ricevuto diverse chiamate da alcune agenzie che gli hanno chiesto di uscire con le ragazze che avrebbero mandato loro. Il Vicolo, in particolare, scrive: “Mariano ha ricevuto in questi giorni diverse chiamate da agenti sparsi in tutte le regioni che gli chiedevano di portare in esterna le ragazze che avrebbero fatto per scendere per lui. Maria lo invita a fare i nomi di questi agenti (circa una decina sparsi in tutta Italia soprattutto al SUD), lui non si sottrae e la conduttrice si dice sicura del fatto che nessuno lo chiamerà più e che lavorerà anche di meno”. Maria De Filippi, dunque, non ha affatto preso bene la rivelazione di Mariano. Dopo aver proibito ai tronisti di avere i social e le agenzie durante la loro avventura sul trono, cosa studierà la De Filippi per evitare che il suo programma si trasformi nella reunion delle agenzie?

© Riproduzione Riservata.