VERONICA RUGGERI INCINTA DI STEFANO CORTI?/ La Iena diventa mamma: il primo scoop di Silvio Schembri?

Veronica Ruggeri incinta di Stefano Corti? Le Iene Show si preparano a tornare in onda da domenica e la Iena tra un servizio e l'altro, potrebbe aver incontrato la cicogna

Veronica Ruggeri e Stefano Corti

Veronica Ruggeri ha incontrato la cicogna tornando a lavoro per Le Iene Show? Sicuramente ha avuto modo di incontrare il collega e giornalista Silvio Schembri che potrebbe aver messo da parte attualità e politica su cui ha lavorato per anni, per lanciarsi nel mondo del gossip. Potrebbe essere proprio della iena agrigentina il primo scoop delle Iene di questo 2018, ma cosa è successo di preciso? Semplice a dirsi. I due colleghi erano a cena quando Schembri ha preso il telefono per girare una piccola diretta dove mette insieme una serie di indizi sulle condizioni di Veronica Ruggeri, compagna di un'altra iena, Stefano Corti. Mangiare salutare, niente fumo e doppia porzione di pasta, la iena nasconde un piccolo segreto o ha solo più fame del solito per via del ritorno a lavoro? La diretta non svela nient'altro e, soprattutto, nessuna risposta è arrivata dalla diretta interessata quando il collega le ha fatto notare che tutti questi indizi sembrano essere legati ad una gravidanza.

SCOOP E CICOGNE ALLE IENE

Veronica Ruggeri e Stefano Corti daranno presto al programma una piccola iena? Sui social tutto tace mentre il video impazza già sui social e sul web. Rimane il fatto che la Ruggeri non ha smentito e in questi giorni sui social ha annunciato il ritorno del programma a partire già da domenica sera e, in particolare, sembra che il suo primo servizio del 2018 sarà dedicato in qualche modo al Festival di Sanremo. Proprio nei giorni scorsi sui social ha scritto: "Dirige l’orchestra.. ??????#perchesanremoesanremo #leiene". Si sarà davvero spinta fino a Sanremo o è stato solo un modo per commentare la kermesse? Sicuramente Silvio Schembri ha lanciato il suo scoop...

