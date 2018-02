Vincenzo, sosia di Claudio Baglioni / Dopo Sanremo: “La mia vita è un inferno”, lo sfogo in TV (Domenica Live)

Vincenzo, sosia di Claudio Baglioni: lo sfogo del poliziotto che appare la "fotocopia" del celebre cantante reduce dalle 68esima edizione del Festival di Saremo, lo sfogo a Domenica Live.

11 febbraio 2018 Valentina Gambino

Il sosia di Claudio Baglioni

Oggi pomeriggio, nel corso di Domenica Live, Barbara d'Urso ospiterà in studio Vincenzo, sosia di Claudio Baglioni che, raccontandosi tra le pagine del settimanale DiPiù, ha spiegato di quanto la sua vita sia un inferno. In questo periodo poi, con la settimana sanremese, l'uomo avrà avuto sicuramente ancor più problematiche. Quello che sappiamo di lui è che lavora come poliziotto e quindi, il suo impegno giornaliero lo "costringe" a stare costantemente al contatto con il pubblico, creando - immaginiamo - facili equivoci. Proprio ieri sera infatti, Baglioni si è intrattenuto con Pierfrancesco Savino proprio facendo una gag a tal proposito. Seduto in platea con un paio di baffi finti, ha preso in giro questa buffa situazione presentandosi proprio come il sosia di Baglioni. "Mi esibisco in battesimi, cresime, compleanni, soprattutto funerali" spiega a Favino che lo incalza. "I baffi prima non li avevo, ma da quando è iniziato il Festival ho iniziato a farli crescere, perché mi vergogno di essere il sosia di Baglioni e non vogliono che mi scambino più per lui" prosegue.

Il sosia di Baglioni da Barbara d’Urso

Barbara d’Urso, durante il promo di Domenica Live svelando le anticipazioni, ha confessato che a sua detta, Vincenzo appare più identico del cantante: “È più uguale di Baglioni”, ha esclamato divertita la ruspante conduttrice napoletana. Ed intanto, in attesa di conoscere il volto di Vincenzo, che dovrebbe impressionare il pubblico per la forse somiglianza con Baglioni, Striscia la Notizia si è divertita in settimana a cercare altri sosia del celebre musicista, accostandolo con voli come il Mago Silvan oppure Ridge di Beautiful (interpretato da Ron Moss). Tra le altre incredibili somiglianze segnalate dai telespettatori del TG satirico, anche Lurch, il maggiordomo della famiglia Addams. Alcuni invece, hanno segnato la somiglianza con la statua di Art Attak, oppure altri ha azzardato la somiglianza di Baglioni con le teste dell'isola di Pasqua. E ancora qualcuno vede addirittura una somiglianza tra Claudio e Ornella Vanoni. A questo punto, Vincenzo in studio dovrebbe stupire tutti… staremo a vedere!

