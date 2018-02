AMICI 17/ Zic sempre più a rischio: nuove dinamiche nel talent?

Tante novità in arrivo nelle prossime puntata di Amici 17, in onda oggi su Real Time alle 13.55 e su Canale 5 alle 16.20. ecco tutte le info sui day time.

12 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

I ragazzi della scuola di Amici

Dopo un’accesissima sfida all’ultima esibizione, Claudia Manto è stata costretta ad abbandonare la scuola di Amici 17 e lasciare il suo posto a colei che, agli occhi di Alessandra Celentano, sarebbe più meritevole di occupare un banco nel talent di Maria De Filippi. La protagonista involontaria di questa storia è la giovanissima Sephora, una ballerina che si è fatta notare per la sua tecnica, conquistando immediatamente il cuore dell’insegnante di danza classica. Claudia Manto, lo ricordiamo, di recente, era finita al centro del gossip a causa di un bizzarro triangolo amoroso che la vedeva contrapposta a Nicole Vergani nella conquisa di Alessandro De Santis. Le due pretendenti, in particolare, si erano scontrate a causa dell'indecisione del leader dei The Jab, che non riuscendo a scegliere fra le due, ha tenuto entrambe per qualche giorno sulle spine. Con la sua inaspettata eliminazione, nella scuola di Amici si apriranno nuovi scenari anche nelle storie d'amore in atto tra i protagonisti?

LA NUOVA SFIDA DI ZIC

La presenza di Zic nella scuola di Amici 17 è ormai in bilico dal momento che l’allievo, nel corso dello speciale in onda sabato, è stato ripetutamente attaccato da Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco. I due insegnanti di canto, infatti, non hanno gradito la sua esibizione sulle note di “Presto” di Calcutta, per questo motivo hanno deciso di proporre all’intera commissione del talent di canale 5 la sua eliminazione. A tendere una mano a Zic, le due insegnanti di canto, Paola Turci e Giusy Ferreri, che pur mettendo in discussione le ultime esibizioni dell’allievo e le sue recenti accuse nei confronti dei suoi compagni, hanno chiesto ai loro colleghi di dare una nuova possibilità al cantante. Nella settimana di programmazione al via oggi, Zic dovrà quindi dimostrare ai suoi insegnanti di riuscire a dare il massimo, mettendo da parte tutte le polemiche e le accuse mosse nei confronti dei suoi compagni di classe. Riusciranno i suoi sforzi a ripagarlo nello speciale di sabato prossimo?

