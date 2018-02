Ace Ventura - L'acchiappanimali/ Sul Nove il film con Jim Carrey (oggi, 12 febbraio 2018)

Questa sera, lunedì 12 febbraio 2018, Canale Nove propone in prima serata dalle 21.25, il film comico dal titolo "Ace Ventura - L'acchiappanimali" con Jim Carrey

Jim Carrey è Ace Ventura

Questa sera, lunedì 12 febbraio 2018, Canale Nove propone in prima serata, dalle 21.25, il film comico dal titolo Ace Ventura - L'acchiappanimali, una delle pellicole più note tra quelle interpretate dal noto attore statunitense Jim Carrey. Con la regia di Tom Shadyac, la pellicola riscosse un successo strepitoso diventando un vero e proprio cult del genere comico demenziale degli anni 90. Accanto a Jim Carrey nei cast di Ace Ventura - L'acchiappanimali figurano anche Courteney Cox, Sean Young, Tone Loc, Dan Marino e Noble Willingham. Lo stesso Jim Carrey, oltre ad interpretare il personaggio principale di Ace Ventura, ha anche collaborato alla stesura della sceneggiatura assieme al regista Tom Shadyac e Jack Bernstein. Dato il grande successo di pubblico e critica riscosso dal film, la produzione decise di produrre un sequel che uscì nei cinema di tutto il mondo nel 1995.

ACE VENTURA - L'ACCHIAPPANIMALI, LA TRAMA DEL FILM

A ridosso del Superbowl il delfino Fiocco di neve, portafortuna dei Miami Dolphins, sparisce nel nulla e solo una persona sembra essere in grado di ritrovarlo. Viene così ingaggiato Ace Ventura, famoso per il suo fiuto ineguagliabile e per la sua straordinaria capacità di ritrovare ogni tipo di animale. Ace inizia così a indagare trai giocatori dei Miami Dolhpins, convinto che il colpevole si celi tra loro. Poco dopo Roger Podacter, l'agente di polizia che coordina le indagini, viene trovato morto nel suo appartamento. Tutti gli indizi convincono gli inquirenti che si sia trattato di suicidio ma Ace è fermamente convinto che la morte di Podacter sia stata indotta e teme un possibile legame con la scomparsa di Fiocco di neve. Le indagini proseguono e Ace scopre che all'appello manca ancora un giocatore dei Miami Dolphins, Ray Finkle, ritiratosi a metà campionato dopo essere stato radiato dalla squadra. Dopo l'accaduto l'uomo ha incolpato di quanto accaduto Dean Marino, un suo compagno di squadra e per i suoi comportamenti psicotici è stato poi rinchiuso in una struttura psichiatrica. Pochi giorni dopo Dean Marino viene rapito. Ray Finkle è il vero colpevole del rapimento di Fiocco di neve? Ace riuscirà a smascherarlo?

