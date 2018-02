Aida Yespica e Jeremias Rodriguez/ Nuovo incontro tra i due ex gieffini: ecco dove

Aida Yespica e Jeremias Rodriguez, entrambi single, si rivedono in pubblico: I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2017 ospiti della nuova puntata di Casa Signorini.

12 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Jeremias Rodriguez

Aida Yespica e Jeremias Rodriguez di nuovo insieme. La bella venezuelana e il fratello di Belen saranno ospiti della prossima puntata di Casa Signorini, il programma web di Alfonso Signorini che, in ogni puntata, ospita personaggi noti del piccolo schermo. I due ex gieffini risponderanno alle domande dei fans, curiosi di conoscere la natura del loro rapporto. Entrambi, infatti, dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip dove si sono avvicinati tanto, sono tornati ad essere ufficialmente single. Aida Yespica, poi, ha deciso di restare a Milano, nonostante il figlio Aron viva a Miami con il padre, per poter avere la possibilità di lavorare nuovamente. Il capoluogo lombardo, così, agevola gli incontri tra i due che non hanno mai nascosto di provare una simpatia l’una con l’altra. Aida e Jeremias, però, continuano a dichiararsi semplicemente amici. Stuzzicati da Signorini, i due riveleranno qualche novità?

AIDA YESPICA E JEREMIAS RODRIGUEZ VICINI

Aida Yespica e Jeremias Rodriguez hanno ricominciato a frequentarsi? La venezuelana e l’argentino, chiuse le rispettive storie con Geppy Lama e Sara Battista, avrebbero cominciato a vedersi. Il Vicolo delle News, infatti, qualche giorno fa, ha rivelato della presenza di alcuni video sui social in cui i due sono insieme a cena con alcuni amici. Cosa sta accadendo, dunque, tra Aida Yespica e Jeremias Rodriguez. I fans che li hanno seguiti al Grande Fratello Vip 2017 hanno sempre sperato che tra i due nascesse qualcosa. Non essendoci più altre persone coinvolte, i due sono finalmente liberi di frequentarsi alla luce del sole. Nessun gesto plateale, per il momento, anche se l’amicizia starebbe continuando. Aida Yespica diventerà così la cognata di Belen Rodriguez? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

