BAGLIONI 700MILA EURO AI TERREMOTATI/ Il gesto d'amore del cantautore verso Norcia: promessa mantenuta

Baglioni 700mila euro ai terremotati, l'ormai ex direttore artistico del Festival di Sanremo 2018 e il suo gesto d'amore per Norcia. Una promessa mantenuta ai conterranei dei genitori.

12 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Baglioni 700mila euro ai terremotati

Non si parla di Claudio Baglioni solo per il Festival di Sanremo 2018, ma c'è un'altra notizia che si prende le prime pagine nella giornata di oggi. Il cantautore infatti ha donato ben 700mila euro ai terremotati del centro Italia, precisamente quelli colpiti dal forte sisma ad ottobre a Norcia. Claudio Baglioni ha infatti devoluto gran parte degli incassi del concerto che si è tenuto nel dicembre scorso a Città del Vaticano. Un gesto legato anche alle sue origini visto che i suoi genitori erano proprio di quelle parti. In una visita a Norcia è stato lo stesso Claudio Baglioni a organizzare un concerto lampo per le persone che erano presenti quando è arrivato. A partecipare a questa mossa di solidarietà si sono uniti anche i bambini africani del Bangui. Claudio Baglioni ha sottolineato: "Sono qui per fare in modo che le parole non si disperdano nell'aria, ma diventino pietra per aiutare a ricostruire ciò che la natura violenta ha distrutto".

UN FESTIVAL DI SANREMO DA MATTATORE

Claudio Baglioni ha vissuto un Festival di Sanremo 2018 assolutamente da protagonista. Partito col ruolo di direttore artistico è stato un vero e proprio showman, dimostrando di avere grandissimo coraggio a reinventarsi anche in altri panni diversi da quelli soliti in cui siamo abituati a vederlo. E' riuscito a convincere tutti e ha fatto emozionare con tantissimi dei suoi brani storici cantati sul palcoscenico del Teatro Ariston. Per molti questo è stato addirittura il Festival di Sanremo più bello di sempre anche grazie alla voglia di esprimersi con intelligenza e cercando di valorizzare gli artisti presenti sul palcoscenico. Non sono bastate nemmeno le polemiche per il presunto plagio della coppia Ermal Meta-Fabrizio Moro che non solo sono stati giustamente scagionati, ma che poi hanno addirittura vinto la kermesse della musica italiana. E da questa esperienza non è detto che non possa nascere un bis, perché c'è chi già pensa a Claudio Baglioni per il Festival di Sanremo del 2019.

