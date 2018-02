BEAUTIFUL/ Quinn è salva! Ridge arriva appena in tempo a villa Forrester (Anticipazioni 12 febbraio)

Anticipazioni Beautiful, puntata 12 febbraio: Ridge, chiamato da Katie, arriva a villa Forrester appena in tempo per salvare Quinn da un nuovo attentato.

12 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

Comincia oggi una nuova settimana di programmazione di Beautiful, la soap americana che da oltre trent'anni tiene incollati davanti al televisore milioni di persone in tutto il mondo. L'entrata in scena di Sheila Carter ha segnato un momento molto atteso tra i fan che ora sperano di assistere a nuovi intrighi da parte della dark lady più cattiva di sempre. C'è infatti bisogno di maggiore movimento nelle trame che negli ultimi tempi erano apparse un po' noiose e ripetitive e la speranza è che sia Sheila a scatenare problemi e chissà, anche qualche clamoroso colpo di scena. Questo pomeriggio però avremo la certezza della sua sincerità: la donna ha urlato ad Eric la sua innocenza, pregandolo di offrirle una seconda possibilità. Lei vuole farsi perdonare per gli errori commessi in passato e proprio per questo è tornata a Los Angeles. Ma anche se non ci saranno prove concrete a suo carico, il tenente Baker deciderà di convalidare il suo arresto a causa dell'ordine restrittivo permanente che la donna ha violato. A villa Forrester però qualcuno confermerà che in effetti la Carter non ha mentito...

Beautiful: Ridge salva la vita a Quinn

Nella puntata di Beautiful di questo pomeriggio l'attentatore di Quinn avrà finalmente un nome: Deacon Sharpe! L'uomo tenterà nuovamente di sparare alla sua ex moglie ma non riuscirà per la seconda volta a centrare il bersaglio. Poco dopo entrerà a villa Forrester e sarà completamente ubriaco e privo di controllo: rinfaccerà alla Fuller di avere tentato di ucciderlo e di averlo abbandonato al suo destino senza aiutarlo. Sarà quindi più che mai deciso a vendicarsi di questo rifiuto e punterà nuovamente una pistola contro a Quinn, letteralmente terrorizzata dagli sviluppi della vicenda. Katie osserverà con il suo telescopio questa sorprendente e riuscirà ad avvertire Ridge, chiedendogli di correre subito alla villa per evitare peggiori evoluzioni. Sarà così che lo stilista, da vero eroe, si precipiterà a casa del padre, appena in tempo per salvare la vita alla sua matrigna. L'incubo potrà dirsi finito?

