BELEN RODRIGUEZ / Foto, prove di famiglia alle Maldive insieme ad Andrea Iannone e il figlio Santiago

Belen Rodriguez prosegue le vacanze alle Maldive insieme ad Andrea Iannone e al figlio Santiago. Ma la coppia non dimentica i prossimi impegni professionali...

12 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Proseguono le vacanze alle Maldive per Belen Rodriguez, insieme al figlio Santiago e al fidanzato Andrea Iannone. La coppia si è presa un breve periodo di pausa dai tanti impegni che presto porteranno il pilota della Suzuki nuovamente in pista per l'inizio della stagione della riscossa nella MotoGp (dopo un anno abbastanza difficile). Prima della separazione, Belen e Andrea hanno deciso di recarsi alle Maldive, in una località da sogno, come evidenziato nelle poche foto pubblicate nei social network. Coloro che solitamente sono presenti con grande continuità nei rispettivi profili Instagram, questa volta preferiscono godersi il tempo insieme, come una vera e propria famiglia. Santiago, che secondo il settimanale Spy sarebbe rimasto a Milano con nonna Veronica, si trova infatti insieme alla mamma, per l'ennesimo viaggio della sua giovane vita. Un'emozione unica, che la stessa Belen ha voluto riportare in una foto insieme a lui (clicca qui per vederla).

Belen Rodriguez in vacanza: Andrea Iannone si allena sulle dune

Belen Rodriguez e Andrea Iannone si trovano lontani dall'Italia e dal gossip che li considera sempre due degli indiscussi protagonisti. Ma anche a migliaia di chilometri di distanza è impossibile dimenticare gli impegni, a partire dalla MotoGp e dalla stagione del riscatto che partirà a breve. Ecco dunque che il pilota della Suzuki appare a cavallo della sua motocicletta tra le dune della splendida località tropicale nella quale si trova insieme alla sua fidanzata e Santiago. Per quanto riguarda Belen, invece, il pensiero va al suo passato e all'infanzia trascorsa con i genitori e i fratelli. La conferma è arrivata dall'immagine pubblicata qualche ora fa su Instagram di una piccola Belen. Sebbene la gran parte dei fan abbia sempre pensato che Santiago sia una copia perfetta di papà Stefano de Martino, questa nuova foto sembra confermare il contrario grazie ad una espressione e a dei lineamenti con riconducono proprio a mamma Belen.

