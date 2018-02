BOMBER/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer (oggi, 12 febbraio 2018)

Questa sera, lunedì 12 febbraio 2018, alle 21.15 su Rete 4 va in onda "Bomber", diretto da Michele Lupo e interpretato da Bud Spencer e Jerry Calà.

Bomber, con Bud Spencer e Jerry Calà

NEL CAST BUD SPENCER

Con Bomber, in onda alle 21.15 su Rete 4 il 12 febbraio 2018, torna sul piccolo schermo uno degli attori più amati del cinema italiano degli anni a cavallo tra l'epopea della commedia all'italiana e gli anni '80, Bud Spencer. In questa pellicola il gigante buono napoletano era però già 'divorziato' dalla sua spalla storica, Terence Hill ma gli intenti erano sempre gli stessi, far ridere con qualche cazzotto ben assestato e un senso di giustizia 'fai da te' che tanto appassionava gli italiani sin dai tempi di 'Lui è Peggio Di Me' o 'Anche Gli Angeli mangiano Fagioli'. Il film 'Bomber', pellicola del 1982 che ruota attorno al tema del pugilato d'antan, quello vero, quello che in quegli anni era interpretato sui veri ring da Clay, Foreman, Frazier. La regia è dell'ottimo Michele Lupo, uno degli alfieri storici di quella commedia con tante pellicole di successo come 'Uno Sceriffo Extraterrestre... Poco Extra E Molto Terrestre', 'Lo Chiamavano Bulldozer', tutti film in cui il buon Carlo 'Bud Spencer' Pedersoli era protagonista, scorrendo a ritroso la filmografia di Lupo, lo ritroviamo già negli anni '60 alla direzione di film kolossal come 'Maciste Il Gladiatore Più Forte Del Mondo' oppure di 'Maciste L'Eroe Più Grande Del Mondo'. Al fianco di Bud Spencer il 'gatto', oramai al di fuori della sua gang storica, Jerry Calà, oramai protagonista di quel cinema senza i suoi Gatti Di Vicolo Miracoli. Assieme a loro anche la surreale comica pugliese Gegia, un cast tipico di un genere in cui commedia e qualche buon intento si proponeva solamente di divertire per un'ora e mezzo un'Italia gaudente e spensierata al cinema.

BOMBER, LA TRAMA DEL FILM

Bud Graziano vive solitario sul Tevere, sopra una vecchia barca che però vogliono demolire perché deturpa il paesaggio ed è pericolante. Bud si trova così solo, senza casa: un ex gloria del ring in decadenza cui rimane ancora la sua tecnica pugilistica ed un corpo immenso. Incontra così Jerry (Jerry Calà), proprietario di una sgangherata palestra in cui bazzicano personaggi sgangherati e poco avvezzi al ring, una truppa allo sbando che però Jerry vorrebbe rivalutare offrendo a Bud un lavoro, fare da mister ai suoi ragazzi ed organizzare un incontro tra un pugile di Jerry e un sergente americano senza scrupoli. Bomber sceglie Gorgione che sconfigge l'americano il quale, rancoroso, da ordine di incendiare la palestra di Jerry. Nascono da quel momento vendette reciproche, senza esclusione di colpi di nessun tipo, vendetta che vedrà tornare sul ring Bomber nella sfida epocale e finale con l'americano militare, un match nel quale ritrovare smalto, duro allenamento, la vittoria come frutto di giustizia e sudore. Vincerà Bomber? Ovviamente il match, come tutto il film, sarà sulle note degli inseparabili Guido e Maurizio de Angelis, gli immortali Oliver Onions.

