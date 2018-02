Ballando con le Stelle 2018/ Milly Carlucci furiosa con la Rai? Il programma rischia di slittare...

Ballando con le Stelle 2018: Milly Carlucci furiosa con la Rai? Il programma rischia di slittare... Le ultime indiscrezioni e notizie sulla trasmissione e sul cast di ballerini vip

12 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Ballando con le Stelle 2018 - Milly Carlucci

Milly Carlucci è pronta a stupire con Ballando con le Stelle, ma la data di programmazione della trasmissione è slittata. La conduttrice, che per la tredicesima edizione stava pensando in grande, non l'ha presa affatto bene. L'indiscrezione è stata rivelata dal settimanale Spy, secondo cui Milly Carlucci sarebbe furente con la produzione Rai per lo slittamento di almeno una settimana. Pare che la data di partenza avrebbe coinciso con le elezioni politiche del 4 marzo. Del resto il cast non sarebbe al completo, perché Milly Carlucci starebbe cercando un concorrente in grado di dare un sapore internazionale al cast che si preannuncia stellare. Pare inoltre che la Rai non abbia badato a spese per i cachet dei vip ballerini in gara. La novità assoluta è rappresentata dal daytime che dovrebbe partire il 26 febbraio per cinque puntate: le prime quattro saranno dedicate ai casting per i gruppi che si esibiranno ogni sabato sera nella sfida parallela a quella dei vip, mentre l'ultima puntata sarà dedicata invece alla presentazione dei concorrenti.

BALLANDO CON LE STELLE: I DUBBI SUL CAST

Chi parteciperà quest'anno a Ballando con le Stelle? La presenza di Francisco Porcella, conosciuto per essere il re delle onde, sembra certa per il sito DavideMaggio.it. Lui è il primo italiano ad aver vinto lo scorso aprile in California il prestigioso Biggest Wave Awards, un riconoscimento ottenuto per aver cavalcato il 28 febbraio dell'anno scorso un'onda di quasi 30 metri a Nazaré, in Portogallo. Questo è l'unico nome dato per certo finora. Lui stesso ha confermato sul quotidiano sardo Vistanet la sua partecipazione. Per gli altri invece ci sono solo voci di corridoio: da Nathalie Guerritta, attrice francese nota per la partecipazione a Don Matteo, a Valerio Scanu, ma c'è anche chi fa il nome dell'ex moglie di Al Bano Carrisi, Romina Power. Work in progress nella formazione del cast, mentre sembra confermata la giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli.

© Riproduzione Riservata.