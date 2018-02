CHE TEMPO CHE FA/ Pagelle: da Alessandro Di Battista a Dori Ghezzi (Diciassettesima puntata)

A Che tempo che fa, Alessandro Di Battista porta avanti la sua campagna alternativa... in qualità di alternativa. Seguono gli attori Pierfrancesco Favino e Alessandro Preziosi.

12 febbraio 2018 Rossella Pastore

Che tempo che fa, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

Nell'anteprima di Che tempo che fa, Fabio Fazio annuncia "grandissimi" ospiti. Ma intanto... "C'è Alessandro Di Battista!". Il problema sarà tenere a bada la groupie Orietta Berti. Dal 'grillo' di Finché la barca va al criptico Tipitipitì, è chiaro che nessuno l'ha mai capita veramente. Per restare in tema, Lucianina è (tra)vestita da Oriettona: "Ci hanno clonate, come le scimmie". Poi dà il suo endorsement: "Lei si piglia Di Maio; io Di Battista". Inizia l'intervista: "Perché si è portato questi fogli?". Di Battista (r)assicura: "No, non copio Berlusconi". 'Fotocopio', semmai. Si parla dell'ex Cavaliere: "È stato il non-voto a generare determinati mostri". Ma 'generare' non è il termine più adatto. Quella degli ultimi tempi è stata più una ri-generazione, che il 5 Stelle contrasta in quanto alternativa: l'auspicio è che sia valida. Voto: 7.

Nella presentazione, Pierfrancesco Favino è descritto come un sex symbol. "Non è tutta farina del mio sacco. Claudio è stato bravo a tirar fuori qualcosa, e per questo lo ringrazio". Sanremo è stato uno spettacolo (nel senso dell'aggettivo): l'allegria spettacolare ha compensato l'Agonia musicale, e il merito è anche suo. Voto: 8. Dori Ghezzi ricorda De André con gli occhi ancora pieni d'amore. Ma la poesia svanisce al nome di un certo Cristiano: galeotto fu Malgioglio, per la seconda coppia più bella del mondo... della musica. Questa è una rivelazione, come una rivelazione è Gabbani che canta Bocca di rosa. A metà cover inciampa tra le note e si scusa col pubblico. Dori scherza: "Amen!". Poi aggiunge: "Non devi preoccuparti. Una volta ho sentito una versione di Arisa davvero divertentissima...". Voto: 8.

Luciana Littizzetto dedica il suo monologo ai piccoli drammi casalinghi: "Perché le teiere perdono sempre?". Dal tè freddo a un tema caldo: San Valentino. "Dovrebbe essere proibito, lasciarsi durante le feste comandate. E poi, vogliamo parlare di una certa pubblicità che va in onda in questi giorni?". Al centro c'è una nota catena di negozi di articoli per la casa. "Il protagonista ci va per fare un regalo alla sua ragazza. Indovinante cosa le compra? Un flacone di Amuchina". E non solo: "In omaggio c'è la borsa dell'acqua calda". Per la Littizzetto, è evidente che si tratti di un toy-boy. Voto: 6. Al Tavolo, Lino Banfi fa una boutade: "Stiamo perdendo dei minuti preziosi. Per Alessandro Preziosi". Preziosi è a teatro con L'odore assordante del bianco, una sinestesia che non è solo retorica. "La narrazione inizia quando Van Gogh si autoreclude in manicomio. Le pareti bianche lo rilassano, come fossero tele ancora da dipingere". Lo sapevamo attore; lo scopriamo poeta. Voto: 7.

