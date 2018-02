CHIARA BIASI / Chiama il suo nuovo cane Leone: è un attacco a Chiara Ferragni?

Chiara Biasi ha chiamato il suo nuovo cane Leone, proprio come il figlio che Chiara Ferragni darà alla luce nelle prossime settimane. È una frecciatina all'amica?

12 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Chiara Biasi - Instagram

Come sono davvero i rapporti tra Chiara Biasi e la fashion blogger più famosa di tutte ovvero Chiara Ferragni? In passato le due Chiare del mondo della moda avevano esplicitamente espresso il proprio affetto reciproco, pubblicando foto insieme nei social network e non rinunciando a pubblici apprezzamenti. Ma negli ultimi tempi qualcosa potrebbe essere cambiato e la conferma arriva dal nome scelto dalla Biasi per il suo nuovo cane. Nel suo seguitissimo profilo social, la fidanzata di Zaza ha infatti presentato Leone, il cucciolo di razza spitz che da qualche giorno è entrato a far parte della sua famiglia. Fin qui niente di strano, se non fosse che lo stesso nome è stato scelto da tempo anche da Chiara Ferragni e da Fedez per il loro bambino che nascerà a marzo. Una decisione, quella della Biasi, che appare a dir poco inadatta e che sembra una evidente punzecchiata contro la sua celebre collega.

Chiara Biasi e Chiara Ferragni ai ferri corti?

Il rapporto tra Chiara Biasi e Chiara Ferragni sembrava essere buono almeno fino a qualche ora fa, quando la prima ha pubblicato su Instagram una foto insieme al suo nuovo cane Leone. Un tempismo a dir poco inadatto, se consideriamo che fra qualche settimana verrà a luce l'omonimo figlio di Fedez e Chiara Ferragni. Il fatto non è certo passato inosservato ai fan della Ferragni che hanno evidenziato il proprio disappunto in questa scelta, considerata inappropriata: "Ma Chiara Biasi che prende un cane e lo chiama Leone. Per dispetto se fossi la Ferragni prenderei un papagallino e lo chiamerei Zaza" , " Ma la maleducazione della Biasi di chiamare il cane Leone come il figlio di Fedez - Ferragni? È una frecciatina bella e buona". Non è questa l'unica notizia che ha portato alla ribalta la fashion blogger friulana: solo qualche giorno fa, infatti, alcune sue Instagram Stories hanno messo in dubbio il suo rapporto con Zaza, che potrebbe essere in crisi. La coppia fino ad oggi non ha smentito né tanto meno confermato.

