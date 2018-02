Che fuori tempo che fa/ Ospiti 12 febbraio: Francesco Renga, Nek, Valeria Golino e Nico Valsesia

12 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Che fuori tempo che fa - Fabio Fazio (Foto: LaPresse)

Il tavolo di “Che fuori tempo che fa” si riunisce nuovamente oggi, lunedì 12 febbraio, alle 23.40 su Raiuno. Prima però la consueta copertina del comico Maurizio Crozza. Ci saranno tre amici e colleghi, Max Pezzali con Francesco Renga e Nek. I tre hanno organizzato una tournée nella quale riproporranno insieme le loro canzoni di maggiore successo. Un assaggio lo hanno offerto sul palco dell'Ariston, anche se per il Festival di Sanremo 2018 hanno reso omaggio a Claudio Baglioni cantando una versione inedita di “Strada facendo”. Tanta ne stanno facendo ora insieme, sostenendosi l'uno con l'altro: «Tutte le volte che saliamo sul palco e uno si dimentica qualcosa, l'altro lo guarda e lo sostiene o ci si prende in giro sul palco live, perché noi abbiamo progettato un canovaccio ma ovviamente lo cambiamo tutte le volte». Il conduttore Fabio Fazio, dunque, li intervisterà per farsi raccontare dettagli e retroscena di questa esperienza.

Al tavolo anche Valeria Golino, ma il pubblico avrà modo di rivederla al cinema, visto che l'attrice e produttrice sarà nei cinema con Alba Rohrwacher e Sara Casu con il film “Figlia mia” di Laura Bispuri. Chissà se parlerà del suo nuovo amore, Fabio Palombi, che ha 24 anni meno di lei. Negli ultimi giorni si parla di un suo fidanzamento segreto con l'avvocato, esperto di diritti d'autore e vicepresidente dell'associazione Giovani per Roma. Pare che faccia coppia fissa con il giovane romano da circa un anno. Lo scoop è stato lanciato dal settimanale oggi, secondo cui Valeria Golino ha ritrovato il sorriso dopo la rottura con Riccardo Scamarcio. Uno spazio verrà invece dedicato alla magia, ma quella non proprio convenzionale del Mago Forest e Raul Cremona. A completare il quadro degli ospiti di “Che fuori tempo che fa” l'atleta no-limits Nico Valsesia, detentore di tre record assoluti di ascesa no-stop su tre vette prestigiose: Elbrus, Aconcagua e Kilimangiaro.

