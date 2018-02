DOMENICA IN/ Benedetta Parodi assente, Cristina conduce da sola lo speciale su Sanremo

La puntata di Domenica In dedicata aa Festival di Sanremo, in diretta dal Teatro Ariston, è stata condotta solo da Cristina Parodi. Dov'era la sorella Benedetta?

12 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Benedetta e Cristina Parodi

Ieri, domenica 11 febbraio, Cristina Parodi ha condotto in solitaria la puntata di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo in diretta dal Teatro Ariston. Grande assente dello speciale sanremese la sorella Benedetta. Nel corso della settimana Cristina - ospite all’Ariston nella finale della kermesse - ha condiviso sui social numerosi post dedicati al Festival, mentre i profili di Benedetta sono rimasti silenziosi. In tanti sui social con l’hashtag #domenicain si sono chiesti che fine avesse fatto la piccola Parodi: “Ma Benedetta Parodi sta cucinando dietro le quinte per i cantanti ormai stanchi della settimana sanremese?! Porella. #DomenicaIn”, ha scritto Davide Maggio su Twitter. E ancora: “Una curiosità: ma Benedetta Parodi è stata rottamata? #DomenicaIn #Sanremo2018” e “Tutti a preoccuparsi dell'ordine di uscita dei cantanti mentre io aspetto che Benedetta Parodi salga sul palco dell'Ariston a fare una delle sue ricette #DomenicaIn”, hanno commentato altri due utenti. Ma la rivista DiPiùTv diretta da Sandro Mayer annuncia che Benedetta tornerà a Domenica In: “Benedetta Parodi e Adriano Panatta torneranno in onda nella prossima puntata di Domenica In, il 18 febbraio”.

ANTONELLA CLERICI AL POSTO DELLE PARODI?

Ma la presenza delle sorelle Parodi a Domenica In ha le ore, o meglio le settimane contate. Secondo il settimanale Chi Cristina e Benedetta Parodi non torneranno al timone del programma per la prossima stagione. “L’avventura delle sorelle Cristina e Benedetta Parodi alla guida di “Domenica In” non avrà un seguito nella prossima stagione televisiva. Al timone della domenica di Raiuno si prepara ad arrivare un volto amatissimo dagli italiani: Antonella Clerici”, si legge sul settimanale nelle “Chicche di gossip”. La conduttrice, qualora l’indiscrezione diventasse realtà, potrebbe essere sostituita a “La prova del cuoco” da Elisa Isoardi. Inoltre la rivista diretta da Alfonso Signorini rivela che l’autore Riccardo Sfondrini, meglio noto come Chicco,mha lasciato le sorelle Parodi per volare a The Voice su Raidue”.

