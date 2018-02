EVA HENGER E MASSIMILIANO CAROLETTI/ Francesco Monte è stato favorito dalla produzione?(Isola dei famosi 2018)

Eva Henger e Massimiliano Caroletti, ospiti a Domenica Live, hanno rilanciato le accuse a Francesco Monte, esprimendo i loro dubbi sul comportamento della produzione Magnolina.

12 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Eva Henger

Eva Henger e il marito Massimilano Caroletti sono stati ospiti di Domenica Live, dove hanno raccontato ulteriori dettagli riguardo il tormentone del momento a L'Isola dei famosi 2018: Francesco Monte ha davvero fatto uso di marijuana in Honduras? Quale ruolo ha avuto la produzione Magnolina in tutto questo? Il marito dell'ex naufraga ha parlato anche delle minacce ricevute da lui e dalla sua famiglia nei giorni successivi alla denuncia fatta da Eva in televisione: "Anch’io non approvo il modo in cui lei ha accusato Monte, ma poi lei mi ha raccontato cosa è accaduto. Secondo voi il fine è accusare Francesco Monte? (...) Mia madre ha ricevuto minacce e io chiesto agli avvocati di Mediaset di incontrare Eva prima che dicesse altre cose gravi! A tal motivo mi sono rivolto anche ai carabinieri perché mi sentivo male! Solo dopo l’intervento di Striscia la notizia Eva ha incontrato l’avvocato, a Monte invece la produzione lo teneva informato di quello che succedeva mentre era ancora sull'Isola". L'intervista a Barbara d'Urso procede con una evidente frecciatina alla produizone: "Mediaset aveva preteso mia moglie come concorrente, ma per colpa della produzione lei l'Isola non l'ha mai cominciata! Voglio raggiungere la verità, ho fatto a Magnolia una domanda precisa!"

Eva Henger: "C'era ovunque odore di marijuana"

Sono parole dure quelle pronunciate ieri da Eva Henger e Domenica Live. L'attrice precisa infatti le vere ragioni per le quali Francesco Monte ha deciso di nominarla e ribatte con l'accusa di detenzione di droga: "Francesco mi ha nominata perché per tutta la settimana gli rompevo le scatole per le canne! C’era ovunque l’odore della marijuana, gli altri avevano mal di testa, lui fumava e dormiva sull'amaca. Cecilia Capriotti, Francesca Cipriani e Nadia Rinaldi possono testimoniarlo. Nadia non può dire che io sia una bugiarda, anche se forse non vuole essere messa in mezzo. Lui deve confessare, all'inizio lo aveva ammesso". Le dichiarazioni di Eva Henger causano una nuova discussione tra gli opinionisti in studio tra i quali Teresanna Pugliese. La ex di Monte ricorda come la ex naufraga non sia la persona adatta per fare la morale. Ecco la sua frecciatina: "Io credo che Eva non possa fare la morale! Io non mi metto nuda davanti alla telecamera! (...) Io non sono d'accordo con Monte se ha commesso quello sbaglio, ma lei non può fare in ogni caso la morale!"

