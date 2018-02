Ermal Meta e Fabrizio Moro/ “Le polemiche scemeranno, ora comincia un'altra sfida: vendere” (Sanremo 2018)

12 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Ermal Meta e Fabrizio Moro (Foto: LaPresse)

Nella corsa finale a tre del Festival di Sanremo 2018 il duo Ermal Meta - Fabrizio Moro ha vinto grazie al televoto. La sala stampa preferiva Lo Stato Sociale, i giurati di qualità invece hanno puntato su Annalisa. «È normale che esistano gusti diversi, l'importante è che... abbiamo vinto noi!», taglia corto Fabrizio Moro nell'intervista rilasciata al Messaggero. Ermal Meta la butta invece in chiave politica: «La volontà popolare è stata rispettata, alla vigilia di elezioni importanti mi sembra un buon messaggio». I due comunque non erano affatto convinti di vincere, anzi pensavano che sarebbero arrivati terzi: «Non eravamo venuti all'Ariston per vincere, ma perché l'idea della canzone era troppo forte per non cantarla su quel palcoscenico». Le polemiche sulla questione dell'autoplagio non sfiorano Ermal Meta e Fabrizio Moro: «Scemeranno, anche perché la gara diventa quella di sempre, contano i dischi venduti, i biglietti staccati ai concerti, i passaggi nelle radio, l'amore del pubblico».

L'AMICIZIA TRA ERMAL META E FABRIZIO MORO

Ermal Meta e Fabrizio Moro non si fermano dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2018. Il bello del resto arriva ora per la canzone “Non mi avete fatto niente” e per via dei loro album in uscita. E così ieri hanno fatto anche una comparsata trionfale da Fabio Fazio, a “Che tempo che fa”, per raccontare tante cose sull'esperienza vissuta nella kermesse musicale. Non è mancata però una smentita a quelle voci circolate nei giorni scorsi riguardo possibili frizioni tra i due cantanti. «Siamo ottimi amici da molto tempo, ora ci vogliamo ancora più bene», hanno assicurato. E poi hanno descritto il momento più bello: «Il nostro abbraccio». Non si è parlato direttamente però delle accuse di plagio, ma in ogni caso i due cantautori si sono tolti qualche sassolino dalla scarpa: «Quel brano è anche nostro, lo abbiamo scritto anche noi». E quindi hanno rivelato un particolare sul premio “condiviso”: «Abbiamo fatto “pari o dispari” per decidere chi debba tenerlo, alla fine ha vinto Fabrizio».

