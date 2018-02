FABRIZIO BENTIVOGLIO/ Dal 22 febbraio al cinema con ‘Sconnessi’ (Il Commissario Montalbano)

Fabrizio Bentivoglio protagonista al cinema dal 22 febbraio con la pellicola Sconnessi, interpreta Giorgio Bonfiglio nel primo episodio di Montalbano 12.

12 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Il Commissario Montalbano

Fabrizio Bentivoglio è la guest star de La giostra degli Scambi, primo dei due episodi previsti della dodicesima stagione della fiction Il commissario Montalbano. Bentivoglio interpreta Giorgio Bonfiglio, un uomo che non riesce ad accettare l’inarrestabile passare del tempo come dimostra il legame affettivo stretto con una ragazza molto più giovane di lui. Proprio l’inevitabile rottura del loro amore sarà per Giorgio motivo di grande dolore. Intervistato ai microfoni del portale TvSerial.it, Bentivoglio ha parlato delle emozioni provate entrando nel cast di questa fiction e del suo personaggio: “Indubbiamente si entra a far parte di un’orchestra già formata da tempo dove tutto funziona alla grande, sono affilatissimi, tutti si conoscono, si capiscono al volo per ò questo facilita l’ingresso e l’intonarsi.. Parallelismo con il mio personaggio? Sono pieno di difetti ma non credo di avere quelli che ha Giorgio Bonfiglio, è un uomo molto diverso da me, più o meno ha la mia età però non accetta di averla, crede di essere ancora un ragazzino si contorna solo di ragazzi giovani ed ha una giovanissima fidanzata di cui è innamoratissimo ma che gli verrà soffiata dal suo giovane amico”.

FABRIZIO BENTIVOGLIO, L’AMORE PER IL TEATRO

Fabrizio Bentivoglio in questi giorni ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair per parlare del suo ultimo film Sconnessi che sarà proposto ai botteghini italiani a partire dal prossimo 22 febbraio. In questa intervista Bentivoglio ha avuto modo anche di parlare del suo grande amore, il teatro ed in particolare dei primi passi mossi in questo mondo al fianco del grandissimo Giorgio Strehler: “Feci il provino per La tempesta: i miei amici furono presi per fare le onde, muovere la scena del mare in tempesta. Io, anche se mi era stato sconsigliato perché Strehler si infastidiva, all’audizione mi misi a recitare Amleto. Dal fondo della sala vidi alzarsi una testa bianca, che ripeteva a memoria con me il monologo, avanzando piano dal buio. Così lo conobbi, e diventai il nobile Adriano. Mentre Michele Placido era Calibano: da allora ci siamo periodicamente ritrovati”. Insomma un provino di grande fascino che ha di fatto gettato le fondamenta per una straordinaria carriera.

© Riproduzione Riservata.