Francesco Monte/ Con Paola Di Benedetto nascerà l'amore? Ancora accuse dopo l'Isola dei Famosi 2018

Francesco Monte, dopo l'Isola dei Famosi 2018, pensa ancora a Paola Di Benedetto che spera di rivedere presto: nel frattempo, le accuse non si placano.

12 febbraio 2018

Francesco Monte e Paola Di Benedetto potrebbero rivedersi molto presto. L’ex tronista e la splendida modella si sono avvicinati tantissimo all’Isola dei Famosi 2018 e c’era già chi era pronto a scommettere su una loro storia d’amore. La decisione di ritirarsi di Monte, però, ha cambiato le carte in tavola anche se i due potrebbero rivedersi molto presto. Ai microfoni di Verissimo, infatti, l’ex tronista ha dichiarato che ripartirebbe immediatamente per l’Honduras per fare una sorpresa a Paola che, durante la diretta della scorsa puntata del reality, l’ha salutato con tanto affetto. Francesco, dunque, non esclude di poterla rivedere e cominciare a frequentarla assiduamente quando tornerà in Italia. Il feeling tra i due, del resto, è stato immediato. Entrambi belli e single, daranno vita ad una splendida coppia? Per il momento, Francesco osserva dall’Italia l’avventura di Paola in Honduras non nascondendo di fare il tifo per lei.

ANCORA ACCUSE PER FRANCESCO MONTE

Nel frattempo, continuano le accuse contro Francesco Monte. Lo scontro tra l’ex tronista ed Eva Henger, infatti, continua seppur a distanza. Se Monte ha scelto di rilasciare, per il momento, solo un’intervista ai microfoni di Silvia Toffanin rifiutando le altre trasmissioni, Eva Henger, nel salotto di Domenica Live, ha parlato ancora di quanto accaduto in Honduras. “Come fai a essere così certa che non ti sei sbagliata?” - ha chiesto la D'Urso a Domenica Live - “L’odore! L’odore si sente, è diverso dalle sigarette, la gente aveva mal di testa. La sera fumavano in casa e non siamo stupidi, ho visto quando ha comprato e quando fumava, sentivo l’odore tutto il giorno. Lui mi ha nominato perché per 4 giorni dentro la casetta gli ho rotto le scatole dicendo di smettere. Chi sono gli altri? Non mi chiedere i nomi degli altri per favore. Non li faccio”, ha ribadito la Henger ai microfoni di Barbara D’Urso. Francesco Monte non replicherà in tv. La guerra tra i due, comunque, continua.

