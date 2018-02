Francesco Monte e Cecilia Rodriguez/ Striscia li becca, Ignazio Moser: “giusto che mantengano i rapporti”

Francesco Monte e Cecilia Rodriguez, Striscia la Notizia li becca ma Ignazio Moser resta sereno: “Giusto che mantengano i rapporti”. Le ultime notizie anche sul canna-gate dell'Isola

12 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Francesco Monte, Tapiro d'Oro da Striscia la Notizia

Un nuovo colpo di scena rischia di innescare nuove polemiche su Francesco Monte. Questa sera Striscia la Notizia manderà in onda il servizio della consegna del Tapiro d'oro all'ex naufrago dell'Isola dei Famosi 2018 dopo le rivelazioni di Eva Henger. Quest'ultima sostiene che Francesco avrebbe comprato e fumato marijuana durante il reality show. Valerio Staffelli si è allora messo alla ricerca dell'ex concorrente per avere una replica ed è riuscito a intercettarlo ieri sera a Milano, vicino all'ex fidanzata Cecilia Rodriguez. A quanto pare i due stavano andando a cena insieme... «Dipende se la storia è vera... Ci sono i legali che stanno facendo il loro lavoro. Certo che non l'ho comprata», dichiara ai microfoni di Striscia la Notizia, ma po glissa quando gli viene chiesto di giurare. «Voci di corridoio dicono che il reality era tutto organizzato, che lei avrebbe dovuto vincere l'Isola e poi sarebbe tornato da Cecilia... E guarda caso vi abbiamo appena visti nella stessa via. È vero che era tutto organizzato?», incalza Valerio Staffelli. La replica di Francesco Monte non si fa attendere: «No, perché si mette in dubbio tutto il mondo televisivo e tutto lo svolgimento dei programmi».

FRANCESCO MONTE E CECILIA RODRIGUEZ? PARLA IGNAZIO MOSER

Francesco Monte non teme che altri concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018 possano confermare la versione di Eva Henger. «Sentiremo quello che hanno da dire», ha tagliato corto l'ex tronista ai microfoni di Striscia la Notizia. A tener banco ora però non è solo il presunto “canna-gate”, ma le voci su un ritorno di fiamma con Cecilia Rodriguez. Aria di crisi tra l'ex concorrente del Grande Fratello Vip e Ignazio Moser? Il giovane trentino ha smentito e su Instagram ha messo in chiaro le cose dopo la rivelazione della fidanzata, che a Verissimo aveva rivelato di aver mandato un sms a Francesco Monte prima della partecipazione all'Isola dei Famosi. «Rispondo a te, ma rispondo a tutti quelli che hanno messo in dubbio questa cosa. Ho sempre saputo prima che gli scrivesse e cosa gli avrebbe scritto e penso che sia una cosa più che normale». Ignazio Moser «è giusto mantenere rapporti umani con una persona con la quale ha condiviso così tanta vita. Buona giornata a tutti».

© Riproduzione Riservata.