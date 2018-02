Francesco Nozzolino aggredito/ Video, commenti omofobi a Sarno: “Sono adirato! In che mondo viviamo?”

Francesco Nozzolino aggredito in Campania da un gruppo di adolescenti scalmati: schiuma spray, offese e insulti omofobi alla star del "MiniMondo" di Avanti un altro.

12 febbraio 2018 Valentina Gambino

Francesco Nozzolino

Nel corso della giornata di ieri, Francesco Nozzolino è stato aggredito da un gruppo di adolescenti decisamente troppo scalmanati. Insultato e accerchiato per strada, la star di Avanti un altro è stato vittima – suo malgrado – di un gruppo di ragazzini che l’hanno riempito di insulti omofobi spruzzandogli addosso la schiuma spray che si usa per Carnevale. Alcuni di loro inoltre, hanno filmato tutto e condiviso il video su YouTube e altre piattaforme social online. Il tutto è accaduto a Sarno mentre il personaggio del “MiniMondo” della trasmissione di Bonolis, passeggiava per i fatti suoi con tranquillità. Dopo avere invitato i ragazzini a non spruzzare la schiuma, noncuranti della sua richiesta hanno incominciato a beffeggiarlo con insulti e offese, sia omofobe sia legate al suo aspetto fisico. Il ragazzo ha raccontato l’accaduto tramite il suo profilo di Facebook, condividendo il video e aggiungendo un messaggio che descriveva la brutta esperienza vissuta in Campania.

Francesco Nozzolino aggredito, ecco cosa è successo

“Mentre camminavo verso la stazione, sono stato assalito da un gruppo di ragazzini che mi hanno riempito di schiuma e poi hanno anche diffuso questo video nel web!!! Sono adirato! Mi chiedo in che mondo viviamo che non si ha più neanche la libertà di passeggiare con serenità, alla mercè di un branco di dieci-dodicenni che, forse, non sanno neppure dove sia di casa l’educazione e la legalità! E qualcuno mi ha anche scritto: “È Carnevale e se non ti piacciono queste cose, stattene a casa!” MA STIAMO SCHERZANDO?!?! E non sto qui a riportarvi gli epiteti omofobi che mi hanno urlato una ventina di altri ragazzini in scooter all’uscita della stazione di Pompei! RESTO INTERDETTO!!! Ecco il video della mia aggressione”, ha raccontato Francesco Nozzolino sul suo profilo di Facebook. Tanti i commenti di affetto da parte dei sostenitori: "Purtroppo sono dei trogloditi sin da bambini, cosa ne vuoi sperare? Non rammaricarti che tanto contano meno di un 1 centesimo", "Che vuoi farci… Ormai non c'è da stupirsi più di niente in questo mondo!", "Non c'è più rispetto neanche per sé stessi! Schifato di questa Italia che va sempre a peggiorare!".

