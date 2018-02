I MERCENARI 3/ Su Italia 1 il film con Sylvester Stallone e Jason Statham (oggi, 12 febbraio 2018)

Questa sera, lunedì 12 febbraio 2018, su Italia 1 va in onda "I mercenari 3". Un cast stellare per l'action movie: Sylvester Stallone, Jason Statham, Mel Gibson e molti altri.

12 febbraio 2018 Redazione

I mercenari 3, su Italia 1

NEL CAST SYLVESTER STALLONE

Terzo film della saga che dal 2010 ha riportato con The Expendables - I Mercenari sugli allori della notorietà Sylvester Stallone (serie cinematografica di cui 'Sly' era regista del primo episodio), I Mercenari 3 sono la proposta Italia 1 per un prime time all'insegna dell'action movie per la sera del 12 febbraio 2018 con inizio della trasmissione fissato per le 21.20. Regista del terzo episodio è però il regista australiano Patrick Hughes, piuttosto giovane, con una filmografia alle spalle ancora risicata. Possiamo dire che questo action blockbuster è il suo primo e vero film di un certo livello di notorietà dopo una serie di corti sia alla regia, alla sceneggiatura e alla produzione. Dopo questo film la sua carriera è però iniziata con una certa enfasi portandolo alla direzione dell'ultimo film con Samuel L. Jackson protagonista “Come Ti Ammazzo Il Bodyguard (The Hitman's Bodyguard)”, film del 2017 il quale ha ottenuto un certo successo al botteghino. Se Sylvester Stallone è il protagonista de I Mercenari 3, il cast al suo fianco è ricco di comprimari di lusso nel quale ritrovare Jason Statham, esperto in arti marziali, attore specializzato in calci e pugni nella Hollywood d'azione, interprete di pellicole famose come “Fantasmi Da Marte”, “La Rapina Perfetta”, “Professione Assassino”, ma soprattutto famoso per la sua parte all'interno della saga “Fast And Furious”, nel ruolo di Deckard Shaw. Accanto ai due uomini d'azione anche un ritrovato Antonio Banderas e l'Ivan Drago di “Rocky IV”, nonché amico di Stallone, Dolph Lundgren, Wesley Snipes e Jet Li, assieme ad altri al centro di un cast tipicamente dedito alle arti marziali di un certo livello. Come in ogni film in cui si espone non solo come attore, Sly si circonda di amici fidati e ne I Mercenari 3 le musiche sono affidate al compositore Brian Tyler, già musicista di “John Rambo” ma anche soundtrack di “Fast And Furious”, “Iron Man 3”, “The Avengers”, un pentagramma votato alle musiche per film d'azione.

I MERCENARI 3, LA TRAMA DEL FILM

Tornano gli “Expendables”, i mercenari, guidati da Barney Ross (Sylvester Stallone), in questo episodio della saga impegnati nella liberazione di un loro commilitone in prigionia, un ex membro della crew con il soprannome di 'Doc' (Wesley Snipes). Esperto non solo in arti marziali ma in medicina di campo, Doc è amico di Ross il quale gli chiede, dopo la liberazione, di unirsi agli Expendabels' per una missione ad alto rischio in Somalia. Doc accettano e la squadra esperta in guerriglia parte per il paese africano per sgominare una banda di commercianti d'armi per rivoluzionari ed integralisti religiosi ma la sorpresa diviene grandissima quando Barney scopre che a capo della banda di commercianti d'armi si trova Conrad Stonebanks (Mel Gison), con lui fondatore della prima squadra di mercenari. Una sorpresa che lascia in Ross amarezza e sconforto. Ma lo scopo va rispettato e durante uno scontro a fuoco ferisce gravemente Stonebanks il quale, a sua volta, colpisce con un proiettile un membro del gruppo di Ross il quale si vede costretto a rientrare negli Stati Uniti per fornire le migliori cure dopo la ferita che potrebbe divenire mortale. All'uscita dall'ospedale, Ross incontra un agente CIA, ovviamente in incognito, il quale si lamenta della cattiva gestione e concede una seconda possibilità di portare Conrad Stonebanks davanti al tribunale dell'AIA per crimini di guerra. Riusciranno gli Expandables a centrare l'obbiettivo?

