IL COMMISSARIO MONTALBANO/ Il ritorno di Luca Zingaretti e le nuove puntate. Anticipazioni del 12 febbraio

Il Commissario Montalbano, anticipazioni del 12 febbraio 2018, in prima Tv su Rai 1. Salvo dovrà indagare su un nuovo delitto ed uno strano rapitore.

12 febbraio 2018 Redazione

Il Commissario Montalbano, in prima Tv su Rai 1

IL COMMISSARIO MONTALBANO: TRAMA DELLA FICTION

Luca Zingaretti ritorna nella prima serata di Rai 1 di oggi, 12 febbraio 2018, con i nuovi episodi de Il Commissario Montalbano. Il primo appuntamento avrà come titolo "La giostra degli scambi", a cui seguirà la settimana successiva la puntata intitolata "Amore". La regia sarà invece affidata ancora una volta al regista storico della fiction, Alberto Sinori, grazie ad una produzione di Palomar e Carlo degli Esposti in collaborazione con Rai Fiction, Max Gusberti e Nora Barbieri. I fan sono in attesa di assistere alle nuove avventure da diversi mesi e finalmente potranno scoprire quale saranno le evoluzioni della trama con protagonista Salvo, al fianco del quale troveremo i volti noti della città di Vigata. Cesare Bocci riprenderà infatti il suo ruolo di Mimì Augello, mentre Peppino Mazzotta sarà Fazio e Fabrizio Bentivoglio interpreterà Giorgio Bonfiglio. Livia avrà ancora il volto dell'attrice Sonia Bergamasco, mentre Angelo Russo sarà presente nelle vesti di Catarella. Non mancano inoltre new entry in qualità di guest star, come Serena Iansiti e Stella Egitto e Sebastiano Lo Monaco che vedremo nel ruolo di Virduzzo. A diciotto anni dal debutto sul piccolo schermo, la fiction di successo con Zingaretti si ispirerà ancora una volta ai celebri romanzi di Andrea Camilleri, dal titolo omonimo e pubblicato grazie a Sellerio editore. La trama seguirà ancora una volta le indagini del Commissario di Vigata, che al fianco di amici e colleghi dovrà fare luce su diversi misteri che colpiranno Vigata. Il tutto grazie al celebre intuito del protagonista, in grado di andare oltre alle apparenze e di vedere con chiarezza la verità. Novità anche dal punto di vista delle musiche che faranno da sottofondo al primo episodio. Olivia Sellerio canterà Nuddu è di nuddu (e nuddi m'avi), un testo dai toni rabbiosi ed allo stesso tempo melanconici, che racconta la liberazione di una dipendenza sentimentale ed emotiva. La traduzione del titolo scelto dalla cantautrice palermitana significa infatti che Nessuno è di nessuno (e nessuno mi possiede).

ANTICIPAZIONI DEL 12 FEBBRAIO 2018, EPISODIO 12x01 "LA GIOSTRA DEGLI SCAMBI"

La trama del primo episodio de Il Commissario Montalbano riguarda un incendio che ha colpito un negozio di elettronica di Vigata. Il protagonista intuisce che si tratta di dolo, ma l'evento è collegato con la scomparsa del proprietario dell'esercizio, Marcello Di Carlo. Durante le indagini, la Polizia scoprirà che il mistero potrebbe essere legato al vizio dell'uomo di spendere molto di più di quanto possa permettersi. Non sarà tuttavia l'unica preoccupazione che colpirà Salvo, dato che a Vigata inizia a circolare uno strano rapitore che grazie a banali scuse riesce a fermare e sedare delle ragazze. Le vittime vengono infatti narcotizzate per alcune ore e vengono ritrovate sempre nella periferia della cittadina. La stranezza del caso riguarda innanzitutto il movente, dato che il criminale non agisce per motivi sessuali o economici. Grazie al suo formidabile intuito, Salvo riuscirà a tracciare un filo rosso che lega entrambi i casi. La soluzione inoltre sembra riguardare in modo diretto una degli ultimi amori di Di Carlo, una ragazza con cui il commerciante ha trascorso una vacanza all'estero e di cui nessuno sembra conoscere l'identità.

