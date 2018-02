IL GRINTA/ Su La7 il film con John Wayne (oggi, 12 febbraio 2018)

Il grinta, su La7

NEL CAST JOHN WAYNE

Questa sera, lunedì 12 febbraio, alle 21.10 su La7 va in onda un vero cult dei film western “Il grinta”, diretto da Henry Hathaway nel 1969. Il protagonista è interpretato da Joh Wayne che per il ruolo di Reuben J. "Rooster" Cogburn vinse Golden Globe e l’Oscar 1970 a come migliore attore protagonista. Il soggetto del film è basato sul romanzo “Un vero uomo per Mattie Ross” di Charles Portis. Nel '69 Mia Farrow rinunciò al ruolo di Mattie Ross, assegnato poi a Kim Darby: l'attrice sostiene che quello è stato l'errore più grave della sua carriera. Del famoso film western sono stati realizzati due sequel: “Torna El Grinta” del 1975, anche questo interpretato da John Wayne, e il televisivo “True Grit” in cui Warren Oates è il protagonista. Nel 2010 è stato realizzato un remake dall’omonimo titolo “Il grinta”, diretto dai fratelli Coen e con Jeff Bridges nei panni del protagonista.

IL GRINTA, LA TRAMA DEL FILM

In una fattoria negli Stati Uniti nord-occidentali, il capofamiglia parte per un viaggio d'affari ma durante il viaggio il suo aiutante Tom Chaney (Jeff Corey) lo uccide, lo deruba e si dà alla fuga, unendosi alla banda di Ned Pepper. Mattie Ross, la giovanissima figlia del fattore, cerca di ottenere giustizia e assolda Rooster Cogburn, un anziano sceriffo detto "il Grinta", per catturare Chaney. Mattie e "il Grinta" si mettono in viaggio verso la zona montagnosa nella quale presumibilmente il bandito ha trovato rifugio. Durante il viario il Grinta insegna a alla giovane Mattie come trattare la gente come Chaney: “Puoi trattare con la gente per bene, non con le bestie come Chaney”, è la sua morale. Ben presto si unisce a loro il ranger texano La Boeuf (Glen Campbell) anche lui alla ricerca dello stesso uomo. Nel corso del viaggio, l'armonia del terzetto è frequentemente scossa dalla forte personalità dei tre componenti, ma i tre compagni di viaggio non dimenticano mai lo scopo della loro missione.

