IL QUARTO ANGELO/ Su Rete 4 il film con Jeremy Irons (oggi, 12 febbraio 2018)

Il quarto angelo, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 12 febbraio 2018. Nel cast: Jeremy Irons, Forest Whitaker e Jason Priestley, alla regia John Irvin. Il dettaglio.

12 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film thriller in seconda serata su Rete 4

JEREMY IRONS NEL CAST

Il quarto angelo, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 12 febbraio 2018 alle ore 23.25. Una pellicola thriller che ha potuto vantare la regia di un grande nome del cinema internazionale come John Irvin che ha diretto film come La spirale della vendetta, Un mese al lago e L'educazione fisica delle fanciulle. Tra il cast di attori protagonisti spicca tra tutti lo stesso Jeremy Irons, grande interprete statunitense noto al grande pubblico per i suoi ruoli di spessore in pellicole cinematografiche del calibro di Batman v Superman: Dawn of Justice, Beautiful Creatures - La sedicesima luna, Race - Il colore della vittoria, Inland Empire - L'impero della mente e L'uomo che vide l'infinito. È stato poi tra i protagonisti della sera tv Borgia. Il resto del cast de Il quarto angelo è poi completato dalla presenza di Forest Whitaker, Jason Priestley, Briony Glassco e Charlotte Rampling. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL QUARTO ANGELO, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Jack Elgin sta viaggiando assieme alla sua famiglia quando l'aereo viene improvvisamente dirattato da un gruppo terroristico. Nello scontro a fuoco che viene ad innescarsi tra malviventi ed agenti di polizia, gran parte della famiglia di Jack muore, fatta eccezione per il più piccino dei suoi figli. Tornato a casa sano e salvo, l'uomo scopre che i dirottatori sono stati arrestati ma per qualche strano motivo gli inquirenti sono stati costretti a rilasciarli. Jack non ci sta e decide di scendere in campo in prima persona per dare degna giustizia alla sua famiglia. E così, grazia all'aiuto del detective Jules Bernard, riesce a reperire a rintracciare i terroristi, scoprendo che le loro azioni sono coperte dalla CIA.

© Riproduzione Riservata.