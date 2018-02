IL SEGRETO/ Camila riabbraccia la piccola Belen? (Anticipazioni 12 febbraio)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 10 febbraio: Camila scopre da Nicolas che Belen si trova a Puente Viejo ed è sana e salva. Potrà finalmente riabbracciarla?

12 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Il Segreto torna oggi su Canale 5 dopo l'interruzione del weekend. La telenovela andrà in onda, come abitudine delle ultime settimane, a partire dalle ore 16:30 ovvero al termine della fascia pomeridiana di Amici e dell'Isola dei famosi. Una soluzione non troppo gradita dai telespettatori, che si sono trovati ad assistere ad una puntata decisamente più breve, ma comunque ormai abitudine consolidata degli ultimi anni. Si ripartirà questo pomeriggio dalle ricerche della piccola Belen: Camila ha temuto il peggio per le sorti della bambina che non si trovava a Cuba come Lucia le aveva preannunciato ma fortunatamente la scorsa settimana Nicolas le ha portato la migliore notizia possibile, confermandole che la piccola sta bene ed è in viaggio verso Puente Viejo. Sarà così che nell'episodi di oggi, il vedovo di Mariana deciderà di raggiungere Belen, arrivata in paese assieme alla sua vicina di casa. L'incubo di Camila giungerà presto al termine?

Il Segreto: Donna Francisca svela il suo progetto

Nell'episodio odierno de Il Segreto ci sarà ampio spazio anche per il progetto di Donna Francisca, pronta a tutto per impossessarsi delle terre di Severo. La matrona porterà dei documenti a Cristobal Garrigues e lui li firmerà senza obiettare. L'uomo sospetterà però di essere stato imbrogliato dalla Montenegro e non si sbaglierà: ora più che mai, infatti, la donna sarà pronta a sfruttare la situazione a proprio vantaggio, conquistando il controllo della Miel Amarga come sognava da tempo. Una possibilità, questa, che sarà temuta anche da Severo e Carmelo: il primo non sarà affatto tranquillo, convinto che la sua storica rivale stia nuovamente tramando alle sue spalle, e anche il suo migliore amico sarà dello stesso avviso, facendo delle ricerche che finirammo per confermare i peggiori timori. Donna Francisca continuerà ad essere un grave pericolo per i Santracruz e anche Adela sarà costretta ad ammettere il terribile inganno...

