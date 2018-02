IL SEGRETO / Hernando e Camila litigano a causa di Belen (anticipazioni serale 12 febbraio)

Anticipazioni Il Segreto, puntata serale del 12 febbraio: Hernando trova Camila in compagnia di Belen e si arrabbia ancora una volta con la moglie che non lo aveva informato.

12 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

La nuova settimana inizia con una piacevole sorpresa per i telespettatori de Il Segreto. La telenovela si riconferma un jolly nel palinsesto della prima serata di Mediaset e sostituisce L'Isola dei famosi 2018, spostata al martedì per evitare la concorrenza con Il Commissario Montalbano. Si ripartirà stasera da un nuovo motivo di discussione tra Hernando e Camila: l'uomo rientrerà a casa e si troverà di fronte a Belen, di cui nessuno gli aveva parlato prima. Del tutto ignaro delle ricerche della moglie e di Nicolas, il proprietario di Los Manantiales avrà un duro scontro con la propria consorte anche se fortunatamente la coppia non andrà troppo oltre il lecito. Il motivo sarà chiaro: Hernando si sentirà profondamente in colpa, perché lui stesso ha tenuto e continua a tenere nascoste alla moglie le vere condizioni economiche delle sorgenti. Sarà questa una bomba pronta a scoppiare?

Raimundo mette in guardia Donna Francisca?

Nella puntata de Il Segreto di questa sera, in onda su Canale 5 alla ore 21:15 circa, Matias e Beatriz continueranno ad incontrarsi segretamente, vivendo nuovi momenti di passione. Seppur consapevoli di non poter avere futuro, i due giovani decideranno di viversi giorno dopo giorno, cercando di essere felici laddove possibile. Donna Francisca e Raimundo avranno un duro scontro a causa dei nuovi progetti della Montenegro: dopo avere tergiversato per qualche giorno, infatti, la ricca signora sarà sincera con il suo amato e ammetterà di essere pronta ad impossessarsi degli averi dei Santacruz. Tali parole non faranno piacere a Raimundo, convinto che si tratti di un gravissimo errore. Ma ogni suo tentativo di farle fare un passo indietro, soprattutto considerando gli ottimi rapporti che legano Ulloa a Severo, non andranno a buon fine. Sarà questo il motivo di una nuova crisi tra la coppia più longeva della telenovela spagnola?

© Riproduzione Riservata.