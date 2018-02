Il Commissario Montalbano si sposa con Livia Burlando?/ Matrimonio in vista? Lei gioca la carta della gelosia

Livia, storica fidanzata dal commissario Montalbano, farà nascere nel proprio partner una insolita e forte gelosia. Sullo sfondo un possibile matrimonio?

12 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Luca Zingaretti nel Commissario Montalbano

Questa sera su Rai 1 va in onda La giostra degli scambi, il primo dei due episodi realizzati per la dodicesima stagione della fortunata fiction Il commissario Montalbano, nata dalla penna di Andrea Camilleri. Una stagione che stando alle anticipazioni, vede Livia Burlando ed ossia la storica fidanzata di Montalbano, maggiormente protagonista delle dinamiche. Il ruolo è stato affidato a Sonia Bergamasco la quale ha regalato ai milioni di fan della fiction alcune gustose anticipazioni evidenziate nel corso di una intervista al settimanale Oggi, senza tuttavia voler svelare nulla sul tanto chiacchierato matrimonio tra i due. Tra l’altro sembra che Livia Burlando darà non poche preoccupazioni all’integerrimo Commissario di polizia che si troverà a fare i conti con la gelosia ed un rapporto maggiormente brioso rispetto al passato: “Attorno al racconto poliziesco, emerge anche una narrazione più lieve: il rapporto tra loro due si fa più frizzante, anche spiritoso. E il commissario si scopre molto geloso”.

LIVIA, FIORI D’ARANCIO O TANTA GELOSIA?

Livia Burlando, eterna fidanzata di Montalbano costretta da oltre un decennio a portare avanti un complesso rapporto a distanza (lei vive in provincia di Genova mentre il Commissario vive in Sicilia), finalmente sembra essere arrivata ad un punto di svolta del rapporto. Infatti, dopo aver sopportato per anni continui ripensamenti dell’ultima ora rispetto a vacanze insieme organizzate da tempo per impegni improvvisi di lavori ed anche a qualche colpo di testa, Livia pare essere vicina a far capitolare l’affascinante tutore della legge. Infatti, se da un lato la scena del matrimonio tra la bionda genovese e Montalbano sulla splendida spiaggia Marinella potrebbe essere frutto di un frequente sogno – incubo dello stesso Montalbano, di certo che mai come in precedenza Livia saprà toccare le giuste corde per ottenere l’attenzione. Infatti, la donna farà nascere una forte gelosia in Montalbano che proverà a sfruttare a proprio favore magari convolando finalmente a giuste nozze.

© Riproduzione Riservata.