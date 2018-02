Isola dei Famosi 2018/ Stefano De Martino “difende” Francesco Monte, Giucas Casella affamato,

Isola dei Famosi 2018 Giucas Casella in Honduras soffre la fame, Stefano De Martino in collegamento con Verissimo, "difende" l'ex cognato Francesco Monte.

12 febbraio 2018 Valentina Gambino

Isola dei Famosi 2018

I naufraghi rimasti sull’Isola dei Famosi 2018, soffrono moltissimo la fame. Ne sa qualcosa Giucas Casella che, essendo un paragnosta non riesce comunque gestire la sua pancia e così, questa prende il sopravvento sulla mente. Il siciliano ha talmente tanta fame che è perfino disposto a mangiare un cocco marcio, per mettere qualcosa sotto i denti. L’affamato Casella si è fatto aiutare dal valido amico Nino Formicola alias “Gaspare” per aprire alcuni cocchi ritrovati sull’isola e cercare di trovarne almeno uno da addentare per far smettere lo stomaco di brontolare. Dopo averne aperti svariati, Casella scongiura il naufrago: “Nino non dire che è marcio perché ti giuro…” ma purtroppo anche questa volta il frutto non ha dato alcun appagamento al povero Casella affamato e stanco di cercare il cibo per potersi sfamare. La rassegnazione poi, è stata chiaramente letta nel suo sguardo quando, dopo avere aperto tutti i cocchi disponibili, ha dovuto buttarli senza poterli effettivamente gustare.

Stefano De Martino, la sua opinione su Monte

Ed intanto, anche Stefano De Martino in qualche modo è sceso in campo in difesa di Francesco Monte. L’ex tronista dopo il caso “droga-gate” è dovuto tornare in Italia e rifiutando tutte le interviste ha avuto modo solo di parlare con Silvia Toffanin, durante la nuova puntata di Verissimo andata in onda ieri. “Sono inibito sull’argomento. Qualunque cosa viene detta può essere fraintesa. Lascio ai posteri l’ardua sentenza” ha dichiarato con un sorriso di circostanza il buon De Martino interpellato dalla trasmissione. Il campano ha dunque preferito non prendere una posizione netta ma è apparso ugualmente molto addolorato per la sorte contraria del suo ex cognato. “Mi dispiace molto non avere più Francesco qui. Mi dispiace per tutta l’intera vicenda” ha confidato ancora l’ex marito di Belen Rodriguez. Stefano De Martino nel frattempo, continua a svolgere il suo lavoro in Honduras nonostante le problematiche degli ultimi tempi. Ed infatti, dopo tutto il caos è tornato un poco di sereno: “Ora il clima si è rasserenato, sono uscito dal residence e ho visto dei posti meravigliosi” ha specificato il ballerino di Amici.

© Riproduzione Riservata.