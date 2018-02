L'ERBA DI GRACE/ Su Cielo il film con Brenda Blethyn (oggi, 12 febbraio 2018)

L'erba di Grace, il film in onda su Cielo oggi, lunedì 12 febbraio 2018. Nel cast: Brenda Blethyn, Craig Ferguson e Martin Clunes, alla regia Nigel Cole. Il dettaglio della trama.

12 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Cielo

NEL CAST ANCHE CRAIG FERGUSON

Il film L'erba di Grace va in onda su Cielo oggi, lunedì 12 febbraio 2018, alle ore 21.15. Una pellicola del 2000, spassosa e irriverente la cui trama si fonda su una sorta di commedia e di equivoci in cui la protagonista femminile Grace, deve trovare un escamotage del tutto particolare per onorare i debiti lasciati da suo marito defunto. L'erba di Grace può vantare la regia di un grande nome del cinema statunitense come Nigel Cole, noto per aver diretto film come 5 dollari al giorno e We Want Sex. La sceneggiatura è stata invece affidata Craig Ferguson, attore e sceneggiatore scozzese, che ha anche fatto parte del cast di interpreti protagonisti vestendo i panni di Matthew. Nel corso della sua carriera ha poi preso parte ad una lunga serie di pellicole cinematografiche di successo come Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi e La dura verità. Dal 2006 al 2014 ha inoltre fatto parte del cast di protagonisti della serie tv The Drew Carey Show. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L’ERBA DI GRACE, LA TRAMA DEL FILM

La vita di Grace, anziana signora ricca ed avvessa ad un'esistenza agiata e spensierata, sta per cambiare. Suo marito muore in tragiche circostanze lasciando a sua moglie problemi finanziari e dure verità da accettare. Infatti, oltre al distrasoso crask finanziario a cui Grace è costretta a far fronte da sola, la donna scoprirà anche di essere stata tradita per molto tempo da suo marito. Grace deve reagire e, grazie all'aiuto del suo fedele giardiniere Matthew e delle sue straoridnarie capacità di giardiniera, inizia a coltivare marijuana. In questo modo potrà finalmente far fornte a tutti ti debiti lasciati da suo marito. L'idea piano piano prende piede e Grace e Matthhew portano a termine il loro obiettivo, incappando in una serie di comiche vicissitudini. Nel finale Grace finisce per innamorarsi di un noto criminale di Londra e nel frattempo risana tutti i suoi debiti scrivendo un libro dove racconta la sua vita e che riscuote un successo clamoroso in Inghilterra.

