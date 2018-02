L'Isola dei Famosi 2018/ Oggi, 12 febbraio, non va in onda: ecco perché

L'Isola dei famosi 2018 questa sera non sarà in tv ma la nuova diretta slitterà a domani. I problemi tecnici non sono alla base di questa scelta dovuta soprattutto alla proposta di Rai1

12 febbraio 2018 Hedda Hopper

Isola dei Famosi 2018

Brutta sorpresa questa sera per il pubblico di Canale 5 che questa sera non si ritroverà Alessia Marcuzzi e i suoi naufraghi. L'Isola dei Famosi 2018 oggi, 12 febbraio, non va in onda e la nuova diretta slitterà a domani, martedì 13 febbraio, ma non per problemi tecnici e nemmeno per via di un nubifragio pronto ad abbettersi sull'isola mettendo a rischio la diretta e i collegamenti tv, ma per via di un pezzo da novanta, Luca Zingaretti. Il grande pubblico sa bene che su Rai1 questa andrà in onda una delle due puntate della fiction e questo significa duro scontro nella guerra degli ascolti. Proprio per questo, Canale 5 ha deciso ci far slittare la puntata di questa sera e quella di lunedì prossimo proprio al martedì seguente lasciando che Montalbano galoppi da solo e che il reality show rischi di perdere la guerra degli ascolti.

L'ISOLA DEI FAMOSI 2018 SLITTA AL MARTEDÌ

Dopo quello che è successo nelle ultime due dirette, sembra proprio che la produzione tema lo scontro con la famosa fiction da sempre campione di ascolti. L'uscita di un personaggio di spicco come Francesco Monte, che ha deciso di ritirarsi dopo quello che è successo con Eva Henger, sicuramente ha segnato una sorta di limite oltre il quale il pubblico potrebbe non spingersi. Gli ascolti sono stati buoni ma non esorbitanti come è successo con il Grande Fratello Vip e l'uscita di scena del tronista e della sua accusatrice, potrebbero far precipitare le cose, perché rischiare contro Zingaretti e il suo Montalbano? Al posto del reality show, il pubblico di Canale 5 potrà vedere una nuova puntata de Il Segreto.

