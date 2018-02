LA VITA DI ADELE/ Su Tv8 il film con Léa Seydoux e Adèle Exarchopoulos (oggi, 12 febbraio 2018)

La vita di Adele, il film in onda su Tv8 oggi, lunedì 12 febbraio 2018. Nel cast: Adèle Exarchopoulos e Léa Seydoux, alla regia Abdellatif Kechiche. La trama del film nel dettaglio.

12 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Tv8

NEL CAST ADELE EXARCHOPOULOS

Il film La vita di Adele va in onda su Tv8 oggi, lunedì 12 febbraio 2018, alle ore 21.30. Una pellicola drammatica e sentimentale che è stata affidata alla regia di Abdellatif Kechiche, la trama del film è interamente ispirata all'opera romanzata da Julie Maroh, noto scrittore francese. Protagoniste della storia sono due ragazze, Adele ed Emma, che si innamoreranno l'una dell'altra, lasciandosi andare a sentimenti sinceri e profondi. Ad interpretare le due attrici protagoniste del film sono Adèle Exarchopoulos e Léa Seydoux, interpreti francesi che hanno raggiunto il successo internazionale proprio grazie a La vita di Adele. Il regista arabo Abdellatif Kechiche, oltre aver diretto la pellicola, si è anche occupato della sceneggiatura assieme a Ghalia Lacroix. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA VITA DI ADELE, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Adele ed Emma sono due adolescenti francesi che, dopo il loro primo incontro, iniziano a frequentarsi innamorandosi perdutamente l'una dell'altra. La loro storia d'amore diventa sempre più seria e le due giovani donne decidono di andare a convivere. Col passare del tempo, però, le loro differenze caratteriali emergono in maniera decisa. Emma inizia a percepire Adele come un vero e proprio ostacolo alla sua realizzazione professionale, in quanto quest'ultima non sembra aspirare a nulla di intellettualmente elevato nella vita. Adele percepisce questo netto distacco e, in un momento di debolezza ed indecisione, finisce per tradire Emma con un suo collega di lavoro che da tempo sembra mostrare interesse nei suoi confronti. Quando Emma scopre di essere stata tradita, la loro relazione viene interrotta in maniera brusca e definitiva. Passano diversi anni senza che tra Emma ed Adele ci sia alcun contatto. Nel frattempo quest'ultima, che non riesce a cimentarsi in nuove relazioni, comprendere finalmente che la fine della storia con Emma non è stata causata dal suo tradimento ma da un'incompatibilità di fondo tra loro. Adele cerca in tutti i modi di riavvicinarsi ad Emma ma quest'ultima non sembra gradire il suo ritorno.

