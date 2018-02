LA VITA IN DIRETTA/ Dopo Sanremo, Marco Liorni e Francesca Fialdini tornano a casa

Oggi, lunedì 12 febbraio 2018, alle 16.05 su Rai torna La vita in diretta. Dopo la trasferta sanremese, Marco Liorni e Francesca Fialdini tornano nello studio 3 di via Teulada.

12 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

La vita in diretta su Rai 1

Dopo cinque giorni al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, La vita in diretta torna a casa. Oggi, lunedì 12 febbraio 2018, Marco Liorni e Francesca Fialdini tornano a condurre La vita in diretta dallo Studio 3 di Via Teulada a Roma. “Grazie a tutti per l’affetto che ci avete dimostrato nel corso di questa magica settimana sanremese... A lunedì! #LaVitaInDiretta #Sanremo2018 @francifialdini @marcoliorni”, hanno scritto i due conduttori su Twitter con tanto di selfie dal Teatro dell’Opera. L’ultima puntata di settimana scorsa - in onda venerdì 9 febbraio - ha segnato un record stagionale per “La vita in diretta” che nella seconda parte si è aggiudicata la fascia oraria con 2 milioni 578 mila spettatori e share del 19.1%. L’appuntamento per oggi pomeriggio è come sempre alle 16.05 su Rai 1 con gli ospiti, i servizi e le interviste de La vita in diretta.

BARBARA DI PALMA SALUTA SANREMO

Torna a casa anche Barbara Di Palma l’inviata di La vita in diretta che da un paio di settimane si era trasferita a Sanremo per seguire “in diretta” i preparativi prima e dopo l’inizio del Festival. “Si torna a casa!!! Buongiorno”, ha scritto qualche ora fa su Facebook la Di Palma. Nel weekenk l’inviata ha pubblicato sui suoi canali social una foto con Ultimo, vincitore delle Nuove Proposte: “La faccia pulita di chi è diventato un simbolo di riscatto per tutte le persone che non hanno la fortuna di crescere in un mondo dorato Ultimo Official #ultimo #thewinner #sanremo”. Non è mancato uno scatto con i due vincitore, Ermal Meta e Fabrizio Moro: “La #diPalma con la palma”, è l’ironica didascalia. Infine la giornalista ha apprezzato molto la performance di Laura Pausini durante la finale di sabato: “Seguo Sanremo da tanti anni, ma non avevo mai visto una artista uscire dall’Ariston per andare a cantare tra la gente che non può entrare in teatro e che aspetta fuori, in piedi, al freddo, per ore, nella speranza di vedere uno dei loro beniamini. Laura Pausini ha dato una grande lezione stasera! Io l’ho veramente apprezzata!”

