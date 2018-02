LOREDANA LECCISO / San Valentino lontano da Albano: "Sarò a Pavia con la mia famiglia"

Intervistata da Radio Zeta, Loredana Lecciso ha chiarito che non starà insieme ad Albano nel giorno di San Valentino, ricorrenza che non hanno mai festeggiato insieme.

12 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Loredana Lecciso

La quasi ventennale relazione tra Loredana Lecciso e Albano è davvero finita? Il tormentone si ripete da settimane ovvero da quando Romina Power ha ufficialmente dichiarato il suo affetto per l'ex marito. Da allora si è costantemente parlato di rottura tra Carrisi e la sua compagna, che ha persino trascorso le ultime vacanze di Natale a Pavia, in compagnia del fratello e della sua famiglia. Loredana e Albano non hanno comunque mai ammesso ufficialmente la loro rottura, né tanto meno confermato di essere ancora felici innamorati. Il dubbio resta dunque tra i fan del cantante di Cellino San Marco e anche la recente intervista da lei rilasciata a Radio Zeta non sembra chiarire completamente la situazione. In essa Monica Leofreddi e Adriana Paratore le hanno chiesto come festeggerà la festa degli innomarati, ecco la risposta della Lecciso: "Sono anomala. Non ho mai festeggiato San Valentino. Adesso mi dispiace, però ho sempre partecipato ai racconti delle amiche".

Loredana Lecciso e la lontananza da Albano

Loredana Licciso prosegue la sua intervista a Radio Zeta, chiarendo di essere attualmente lontana da Albano e dai figli che si trovano in Australia insieme a lui. Incalzata sul luogo in cui trascorrerà San Valentino, la Lecciso ha precisato: "A Pavia insieme alla mia famiglia, ma sarò in contatto video con i miei figli che saranno con Albano in Australia". Un'affermazione che purtroppo non chiarisce la tipologia del rapporto con il compagno (o ex) ma che comunque denota come con lui i rapporti siano buoni. Sebbene non abbiano mai festeggiato insieme il 14 febbraio, Albano e Loredana sono uniti da 18 anni d'amore e da due figli, Yasmine e Bido. Solo qualche giorno fa si vociferava, come riportato dalla 'Gazzetta del Mezzogiorno' che tra loro ci fosse stato un confronto chiarificatore, affermazione però non confermata in radio dalla Lecciso. Secondo il giornale, Loredana si sarebbe diretta a Cellino San Marco per capire se tra lei e Albano ci fosse ancora futuro e soprattutto per chiarire eventuali desideri matrimoniali del cantante.

