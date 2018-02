LUCA ZINGARETTI/ Mi piace fare il Commissario, ma Montalbano mi sta un pò stretto...

Luca Zingaretti nuovamente protagonista in tv con il Commissario Montalbano. A venti anni dal debutto due nuove appassionanti storie della fiction nata dalla penna di Andrea Camilleri.

12 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Luca Zingaretti nel Commissario Montalbano

Luca Zingaretti, attore dall’indiscusso talento, divenuto popolare grazie al Commissario Montalbano, torna in televisione con due nuovi episodi da non perdere della fiction nata dalla penna di Andrea Camilleri. Sono trascorsi ben venti anni dal debutto del primo episodio del Commissario Montalbano, ora tutto è affrontato con maggiore maturità e consapevolezza anche se Luca Zingaretti ricorda con orgoglio questo lungo e soddisfacente passato: “Vent’anni fa? Ero meno felice e un po’ più giovane. Iniziava una bellissima avventura su Raidue con un prodotto “poco televisivo”.

Ritmo di narrazione alto, un tentativo che viaggiava sull’onda dei vecchi sceneggiati. Fu un successo sempre crescente fino al trasferimento su Raiuno. Io dico sempre che il 24% di share non si nega a nessuno: difficile è ripeterlo, sempre. Pure all’estero. La mia volontà di essere in questo ruolo deriva dal piacere e dalla spregiudicatezza. Oltre alla fortuna di lavorare in un fantastico gruppo di lavoro. Consideri che io non ero nessuno e per Montalbano c’erano attori ben più conosciuti di me. È stato il produttore a volermi dopo tanti provini e a difendere la sua scelta”.

LUCA ZINGARETTI: “OLTRE MONTALBANO SOGNO UNA MIA REGIA AL CINEMA”

Nella stessa intervista Luca Zingaretti ammette di aver detto no a Montalbano nel 2006 per una questione di strategia: “Dissi di no a Montalbano nel 2006 per una questione di strategia. Meglio uscire tra gli applausi, mi dicevo, meglio 5 minuti prima che 5 dopo. Sbagliavo. Ho sentito la sua mancanza e me ne sono fregato delle strategie, proprio come avrebbe fatto Salvo. Così ho avuto il privilegio di seguire un archetipo, nel suo arco letterario completo”. Sostiene inoltre di voler lavorare un po' meno per godersi la famiglia ma allo stesso tempo ha in mente tutta una serie di nuovi progetti: “Ho tre film in uscita, un grande produzione televisiva e penso a una regia al cinema. Ma prima devo trovare qualcosa che mi riempia, provare l’esigenza di raccontare una storia. Con la maturità senti che il solo ruolo d’attore ti sta stretto e vuoi proporre al pubblico un’emozione. Non è solo un’esigenza narcisistica”.

